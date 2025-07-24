世大運搶賀電 民進黨：嚴厲譴責中方粗暴行為

中華跆拳道代表隊23日奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，引發爭議。民進黨表示，嚴厲譴責中方如此粗暴行為。

民進黨指出，我國代表團的選手在國外競賽，中國卻以粗暴、暴力不文明手段，阻擾賀電還有許多干擾手段。台灣幫自己選手加油，選手在得到獎牌時，政府給予賀電恭喜選手，這是非常理所當然且應該的。

民進黨表示，台灣所有同胞更應不分你我，大家團結起來為台灣的選手加油。中國這樣的行徑，所有台灣人民都看在眼裡，應該予以譴責，這樣的行為既不文明更不應該。

商品推薦