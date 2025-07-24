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影／罷免倒數紛爭不斷 劉世芳：防止暴力衝突專案啟動

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
內政部長劉世芳上午赴內政委員會前受訪，在被問及罷免選舉衝突一事，劉世芳表示這個月初最高檢邀請包括中選會、警政署，還有檢調單位，一起討論726選舉日裡的查察賄選、防止暴力衝突專案，現在都在陸續執行中。記者林俊良／攝影
內政部長劉世芳上午赴內政委員會前受訪，在被問及罷免選舉衝突一事，劉世芳表示這個月初最高檢邀請包括中選會、警政署，還有檢調單位，一起討論726選舉日裡的查察賄選、防止暴力衝突專案，現在都在陸續執行中。記者林俊良／攝影

罷免投票日倒數，罷免及反罷免雙方近日都密集在車掃和站路口宣傳，但陸續傳出多起口角與衝突。內政部長劉世芳今表示，最高檢察署月初已邀中選會、警政署等單位，討論726查察賄選、防止暴力衝突專案，現在都陸續執行中，希望公民用選票決定台灣自己國會。

劉世芳上午赴內政委員會前受訪，在被問及罷免選舉衝突一事，她說這個月初最高檢邀請包括中選會、警政署，還有檢調單位，一起討論726選舉日裡的查察賄選、防止暴力衝突專案，現在都在陸續執行中。劉世芳呼籲台灣是一個有民主制度的國家，選舉罷免本來就是台灣公民的權利，希望可以展現公民高度的民主修養，用選票決定台灣自己國會，希望726可以平安選舉、圓滿。

內政部長劉世芳上午赴內政委員會前受訪，在被問及罷免選舉衝突一事，劉世芳表示這個月初最高檢邀請包括中選會、警政署，還有檢調單位，一起討論726選舉日裡的查察賄選、防止暴力衝突專案，現在都在陸續執行中。記者林俊良／攝影
內政部長劉世芳上午赴內政委員會前受訪，在被問及罷免選舉衝突一事，劉世芳表示這個月初最高檢邀請包括中選會、警政署，還有檢調單位，一起討論726選舉日裡的查察賄選、防止暴力衝突專案，現在都在陸續執行中。記者林俊良／攝影

罷免 衝突

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