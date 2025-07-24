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【即時短評】蔡英文甘為惡罷背書 人民將自有公斷

聯合報／ 記者屈彥辰
前總統蔡英文在臉書貼文，讚揚近期在各地發起的罷免行動是「公民運動」，並感謝各公民團體「為了國家、為了民主」的努力。她並宣示 7 月 26 日將前往投票，以表達對這些行動的支持。蔡英文忽然表態，支持賴清德總統所發起的大罷免。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文在臉書貼文，讚揚近期在各地發起的罷免行動是「公民運動」，並感謝各公民團體「為了國家、為了民主」的努力。她並宣示 7 月 26 日將前往投票，以表達對這些行動的支持。蔡英文忽然表態，支持賴清德總統所發起的大罷免。圖／聯合報系資料照片

前總統蔡英文在臉書貼文，讚揚近期在各地發起的罷免行動是「公民運動」，並感謝各公民團體「為了國家、為了民主」的努力。她並宣示 7 月 26 日將前往投票，以表達對這些行動的支持。

這番話語，乍看充滿「民主語言」，實則踐踏民主，也極具政治算計。蔡英文曾為兩任民選總統，應深知制度設計中，罷免權旨在讓不適任者下台，為民主最後防線，但在民進黨政府手中，玩成另一番不同的模樣，民主的最後武器淪為執政黨輸不起就翻桌的鬥爭工具。

在國會選舉中，民進黨跌落國會最大黨之尊，失去單獨過半優勢，這是民意所定。民進黨及其側翼以公民團體之名，發動報復性罷免，身兼民進黨主席的賴清德總統屢次在公開行程中明示支持，上到民進黨高層，下到側翼網軍也全力動員，意圖用行政資源與輿論壓力強行改寫國會版圖。

陳水扁、謝長廷、呂秀蓮等民進黨前輩，皆曾公開警告，這場大規模的「惡罷」，不僅會撕裂社會、損毀民主，也可能造成台灣法治與選舉正當性的嚴重倒退。以蔡英文的高度，理應提醒賴清德回歸理性，她在罷免過程卻選擇噤聲，如今更透過臉書，為罷免背書。

蔡英文曾在2019年與賴清德展開激烈黨內鬥爭，爭取連任總統的機會，給予挑戰者賴清德迎頭痛擊，她本勇於「打賴」，現鼓勵罷免，不免讓人起疑，難道她已向賴清德的鬥雞式路線妥協，為自己退場後保留政治紅利？

歷史終將記錄這段民主制度被活生生操弄為鬥爭工具的過程。選民不是無知的棋子，也不是可以被行政機器與側翼情緒動員呼來喚去的機器。當民進黨試圖以「少數民意」推翻國會「多數民意」，當「選不贏就罷免」、「罷不掉就鬥臭」成為常態，真正的公民反撲才正要開始。

726無論結果如何，真正的問責，不會止於這一日。選民會記住，誰踐踏制度、誰扭曲民主、誰甘為鬥爭工具，終有一天，會用選票還以重重一擊。

罷免 蔡英文 民進黨

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