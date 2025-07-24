中華隊世大運奪銀遭陸搶賀電 林右昌：不分黨派應譴責中國
台灣跆拳道代表隊今天在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下銀牌，但奪牌後卻遭到疑似中國大陸籍人員搶奪賀電。民進黨秘書長林右昌今受訪時表示，這樣的行徑不文明也不應該，台灣民眾不分黨派應該團結為選手加油，也應該譴責中國。
距離7月26日罷免投票倒數2天，林右昌今早前往桃園龜山市場為罷免拜票時受訪表示，中國是對台灣最大的威脅，也是最大的挑釁，每天都是機艦不斷繞台侵擾，對於台灣的侵略意圖，每天都在進行，這個大家都知道。
林右昌指出，我國選手日前在競賽中打敗中國得到冠軍，但中國卻用這種暴力、粗暴、不文明的手段，不只是阻撓賀電，而且也採取許多干擾的手段。他呼籲，所有台灣民眾不分藍綠，各個政黨應該團結起來為選手加油，中國這樣的行徑，所有台灣人民都看在眼裡，也應該言語譴責這樣的行動、這樣的行為是不文明而且不應該的事情。
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