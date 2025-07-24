快訊

「墜入選礦廠浮選槽」陸東北大學6學生 在內蒙礦場參觀意外身故

大考中心認命題「不夠周延」 分科測驗歷史科第14題全面送分

GD「我會再回來」確定11月登台北大巨蛋！日期曝光主辦開口了

柯建銘嗆不罷免非台灣人 翁曉玲：不投不同意罷免會亡台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

726罷免投票在即，民進黨立院黨團總召柯建銘為催同意罷免，表示「不去罷免，非台灣人也」。國民黨立委翁曉玲回應，726出來投不同意罷免，若不出來，台灣將會被民進黨出賣，會亡台。

柯建銘今天在臉書上表示，偉大的台灣人民在26日都要站出來，走出去投票同意罷免，400年來台灣人要真正出頭天了，國家的軸線就要改變了，讓國家重新開機，讓國家更加偉大、更加強盛；不去罷免，非台灣人也，這是台灣人沉默做自己主人、為反共護台、救亡圖存的關鍵時刻。

柯建銘還諷刺明日國民黨反罷選前之夜，表示相信最難聽、最不堪的語言還會盡出，還會請來投共的館長，這不是團滅，什麼是團滅，中國國民黨正式壽終正寢，藍白同時走進歷史焚化爐的時刻到了。

翁曉玲說，回應柯建銘，726大家一定要出來投下不同意罷免，如果不出來，台灣將會被民進黨出賣，會亡台，這不是真正愛台灣的行為。

翁曉玲強調，真正愛台灣，要做一個愛國家社會的台灣人，726一定要出來投下不同意罷免。

罷免 反罷 投票 藍白 翁曉玲 柯建銘 國民黨 民進黨

延伸閱讀

柯建銘嗆：726票投同意 不去罷免非台灣人

賴清德常會挺罷 朱立倫批綠成「新曹流」

基隆萬人反罷免痛批賴清德 朱立倫：陳水扁、蔡英文都不會如此做

賴總統喊「大罷免最後一哩路加油」 黃國昌轟打人喊救人：臉皮鋼板做的？

相關新聞

北市5藍委若「她」被罷掉 戴錫欽：將重擊蔣萬安、影響2026

罷免投票剩下48小時，國民黨台北市黨部代理主委、議長戴錫欽上午受訪指出，北市立委目前王鴻薇、徐巧芯最嚴峻，尤其王鴻薇旦蔣萬安的「本命區」如果被罷掉，會重擊蔣萬安，甚至2026議員、連動到市長的選舉，都會非常大的影響。

到中國經商是正常商業交流？藍營酸罷團「真的是綠能你不能」

罷團「剷除黑芯」發言人「小令」劉毓雯，昨遭花蓮藍營起底長期在中國大陸經商，還受中共媒體吹捧，罷團回應人民有與外國商務往來自由，透過交流更深知民主得來不易，才會發起罷免。藍營今天再酸，根本就是「綠能你不能」。

路口嗆罷團遭警無票進屋偵訊 長者嘆：這是多麼恐怖的時代！

大罷免投票進入倒數時刻，各方人馬積極動員掃街、拜票，衝突狀況也有所增加，北市一名長者指出近日因在白蘭市場脫口批評罷免團體，遭對方檢舉，警方短時間內掌握其住家地址並登門要求做筆錄讓他飽受驚嚇，處理節奏堪比重大刑案。議員質疑，當天未出示任何通知單，更不是單一個案，呼籲辦案要有清楚明確的說明及資料。

柯建銘嗆不罷免非台灣人 翁曉玲：不投不同意罷免會亡台

726罷免投票在即，民進黨立院黨團總召柯建銘為催同意罷免，表示「不去罷免，非台灣人也」。國民黨立委翁曉玲回應，726出來投不同意罷免，若不出來，台灣將會被民進黨出賣，會亡台。

影／柯文哲申請「定暫時狀態處分」 期行使公民權投票

台北地院上午審理京華城案傳喚柯文哲、應曉薇、彭振聲及李文宗出庭應訊，此案審理期間因罷免案投票在即，成了意外插曲，被延押的柯文哲同樣收到投票單，柯文哲也提出投票聲請。

影／大罷免激戰倒數 南部綠委北上跳「葉力迴向」罷免舞

大罷免投票日剩不到48小時，板橋大刪元罷團今天與民進黨立委林俊憲、許智傑、前立委陳柏惟一起掃街拜票，出發前在公園大跳「葉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。