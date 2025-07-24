地方特考及離島特考 12月6日起同時舉行
考試院院會今通過，114年特種考試地方政府公務人員及離島地區公務人員考試，將於12月6日起同時舉行，這2項考試合計暫定需用名額為1759名，並自9月9日至18日受理報名，歡迎對地方公共事務有熱忱、有志於深耕在地的民眾踴躍報考。
考試院說明，地方特考第一試筆試訂於114年12月6日（周六）至8日（周一）舉行，設台北、桃園、新竹、臺中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東、澎湖及金門等14個考區，並設台北市等14個錄取分發區，採分區錄取、分區分發方式辦理。
此外，三等考試公職社會工作師、公職獸醫師、公職建築師類科及四等考試客家事務行政類科第二試口試，則預訂於115年4月12日（周日）在台北考區舉行。
離島特考部分，考試院進一步說明，去年首度開辦這項考試時，即有效改善離島地區人力進用困境，因此連江縣政府今年仍繼續透過這項考試取才，共提報缺額27名，設連江縣錄取分發區，第一試筆試訂於114年12月6日（周六）至7日（周日）在馬祖考區舉行；第二試口試則預訂於115年4月11日（周六）在台北考區舉行。
考試院表示，這2項考試合計暫定需用名額1759名，是各級地方政府進用人力的重要管道。其中地方特考三等考試設一般行政等53個類科，暫定需用名額1057名；四等考試設一般行政等48個類科，暫定需用名額675名，合計暫定需用名額1732名。離島特考三等考試設一般行政等11個類科，暫定需用名額13名；四等考試設一般行政等9個類科，暫定需用名額14名，合計暫定需用名額27名。
考試院補充，有關這2項考試各類科需用名額情形，將公告於考選部全球資訊網；另應考資格、應試科目、試題題型及成績計算等事項，依照各該考試規則等規定辦理，相關資訊將自8月28日起載明於應考須知。
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