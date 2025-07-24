索馬利蘭外長：台灣是極重要夥伴 緊密合作實現共榮

索馬利蘭新政府部長級政要首次訪台，外交部長林佳龍接見索國外長巴卡曼時肯定雙邊合作成果，巴卡曼則說，台灣是索馬利蘭極重要的夥伴，索馬利蘭新政府將與台灣緊密合作實現互惠共榮。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於23日上午接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam）訪團。巴卡曼此行是索馬利蘭新政府於去年底就任後，部長級政要首次訪台，進一步彰顯台索夥伴關係的緊密合作與韌性，林佳龍表達誠摰歡迎之意。

林佳龍表示，感謝索馬利蘭政府長期以來對雙邊關係的堅定支持，在雙方共同努力下，台索在農業、醫療與人才培育等多元領域合作都取得豐碩成果。也再次祝賀索馬利蘭去年順利完成總統大選及政權和平轉移，展現穩健民主制度與深厚的公民社會力量，可謂非洲之角的民主典範。

巴卡曼則說，感謝台灣政府盛情接待，以及在醫療、教育及剛啟用的台灣大道基礎建設等領域的協助，有助實質提升索國社會發展與人民福祉。台灣是索馬利蘭極重要的夥伴，雙方共享相同的價值與理念，索馬利蘭新政府將持續秉持共同理念，與台灣緊密合作，期待未來拓展更多合作領域，進一步實現互惠共榮。

外交部政務次長吳志中於22日中午設宴歡迎訪問團一行，包括海軍副司令中將馬群超、財團法人國際合作發展基金會副秘書長史立軍、海洋委員會海巡署組長廖德聖等雙邊合作執行機關都代表與宴，就台索合作架構等議題充分交換意見。

外交部說明，台灣與索馬利蘭在醫衛、農業、人才培育及能力建構等多元領域累積豐碩的合作成果，外交部將在「總合外交」的價值、同盟及經濟等三大面向下持續與索馬利蘭政府合作，進一步深化與索馬利蘭的各項交流合作及雙邊關係。

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