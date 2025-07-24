索馬利蘭外長：台灣是極重要夥伴 緊密合作實現共榮
索馬利蘭新政府部長級政要首次訪台，外交部長林佳龍接見索國外長巴卡曼時肯定雙邊合作成果，巴卡曼則說，台灣是索馬利蘭極重要的夥伴，索馬利蘭新政府將與台灣緊密合作實現互惠共榮。
外交部上午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於23日上午接見索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長巴卡曼（Abdirahman Dahir Adam）訪團。巴卡曼此行是索馬利蘭新政府於去年底就任後，部長級政要首次訪台，進一步彰顯台索夥伴關係的緊密合作與韌性，林佳龍表達誠摰歡迎之意。
林佳龍表示，感謝索馬利蘭政府長期以來對雙邊關係的堅定支持，在雙方共同努力下，台索在農業、醫療與人才培育等多元領域合作都取得豐碩成果。也再次祝賀索馬利蘭去年順利完成總統大選及政權和平轉移，展現穩健民主制度與深厚的公民社會力量，可謂非洲之角的民主典範。
巴卡曼則說，感謝台灣政府盛情接待，以及在醫療、教育及剛啟用的台灣大道基礎建設等領域的協助，有助實質提升索國社會發展與人民福祉。台灣是索馬利蘭極重要的夥伴，雙方共享相同的價值與理念，索馬利蘭新政府將持續秉持共同理念，與台灣緊密合作，期待未來拓展更多合作領域，進一步實現互惠共榮。
外交部政務次長吳志中於22日中午設宴歡迎訪問團一行，包括海軍副司令中將馬群超、財團法人國際合作發展基金會副秘書長史立軍、海洋委員會海巡署組長廖德聖等雙邊合作執行機關都代表與宴，就台索合作架構等議題充分交換意見。
外交部說明，台灣與索馬利蘭在醫衛、農業、人才培育及能力建構等多元領域累積豐碩的合作成果，外交部將在「總合外交」的價值、同盟及經濟等三大面向下持續與索馬利蘭政府合作，進一步深化與索馬利蘭的各項交流合作及雙邊關係。
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言