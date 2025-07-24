外傳綠高層喬司法人事 侯漢廷：清洗英系、拯救柯文哲？

首波罷免案投票在即，卻傳出疑似民進黨前秘書長林錫耀的通訊軟體對話截圖，包含與官員討論司法人事案、讓北檢檢察長王俊力升官等。新黨北市議員侯漢廷直呼，是誰要在此刻打擊英系、暗助總統賴清德？王升官背後斧鑿斑斑，要藉此拯救柯文哲案？

侯漢廷昨晚在臉書指出，昨早有一則網路爆料，目前不知真假，然報導的媒體不多，可能擔心政治整肅。爆料者疑似取得民進黨前秘書長林錫耀的Telegram通訊畫面，2個重要通話對象為時任法務部長蔡清祥、時任國安會諮詢委員陳俊麟。

他說，林錫耀多次向蔡清祥要求拔擢特定人士，包含檢察官、調查站、市調處、保防處、政風科等，而蔡清祥唯唯諾諾「收到」、「我會特別注意」，若資格不符還會「報告秘書長……特此秉報！」而後對照新聞，確實如訊息中升官。他質疑，林錫耀是黨的秘書長，並非實際政務人物，黨對法務部的控制、對基層人士的滲透，何來中立可言？

侯漢廷再指出，爆料中和陳俊麟的對話紀錄更奇特，不得不談到檢察官王俊力。鄭文燦案被當年桃園地檢署檢察長王俊力押了多年，簽結不起訴；去年王俊力擔任北檢檢察長期間，主辦柯文哲。

他說，爆料顯示林錫耀與陳俊麟溝通安排王俊力當調查局長，甚至要讓鄭文燦「說服」王俊力。這實在很黑色幽默，不知是否嫌回饋不夠？而也確實王俊力擔任檢調查局長，法務部長鄭銘謙在王卸任時，肯定他「帶領調查局同仁全力反制中共滲透與認知作戰」。

侯直言，因此，所謂「辦藍白就升官」就不是都市傳說潛規則，而是早在運行的光明法則。他不諱言資料不知真假，畢竟PS圖片很容易，就內容看，相當逼真；此刻走所謂暗網爆料，別有深意。

侯漢廷分析，林錫耀與蔡清祥都是「前朝人馬」，此刻丟出此物，顯然打不到賴清德，甚至賴皇會喜悅，以此為由，清洗檢調內部人士。是誰要在此刻打擊英系、暗助賴清德？點出王俊力的升官背後斧鑿斑斑，是要藉此來拯救柯文哲案？

他說，淺的看，當然是看到民進黨如操控人事、如何黨國一體；然而背後卻值得玩味，是否因看準大罷免後賴清德失敗失勢、英系反撲，所以提前打擊？林錫耀的對話紀錄又是如何流出？

侯漢廷表示，過去民進黨介入司法可能叫做「揣測」，若證據為真，證實黨檢一體，國安調查全都聽黨指揮。他期待林錫耀、蔡清祥、陳俊麟乃至鄭文燦、王俊力親自出面說明。比照柯文哲案標準，是不是應該先羈押然後分別偵訊，免得串供滅證？

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