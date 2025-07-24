世大運陸代表搶我選手賀電 民眾黨譴責：勿再政治手段打壓

2025年德國萊茵魯爾世大運跆拳道男團金牌戰，我國代表隊不敵南韓僅摘下銀牌，事後卻再度傳出中國隊搶奪我國選手奪牌賀電。台灣民眾黨今天表達強力譴責，此行為毫無運動家精神，更無助於兩岸關係發展，呼籲中國勿再以政治手段打壓台灣選手。

第32屆世界大學運動會在德國萊茵魯爾舉行，我國桌球男子團體以3比2扳倒強敵中國，拿下賽史首面男團金牌，跆拳道男子團體則在金牌戰以0比2不敵韓國隊，繼2017年台北世大運再度摘下男團銀牌，中國隊事後兩度搶奪我國選手奪牌賀電，體育署長鄭世忠對此表達嚴厲譴責。

台灣民眾黨上午在臉書發表聲明，針對2025年德國萊茵魯爾世大運，中國選手企圖搶奪我國選手奪牌賀電，民眾黨對此表達強力譴責，這種行為不僅野蠻且毫無運動家精神，更無助於兩岸關係發展，「跆拳道男團奪下銀牌殊榮是台灣的驕傲。」

民眾黨表示，選手代表國家參與國際體育賽事、為國爭光，中國卻以粗暴方式企圖打壓，強奪我方選手賀電，也讓單純的體育交流蒙塵，台灣民眾黨肯定體育署官員勇於捍衛選手與國家尊嚴，呼籲中國立即停止類似措舉，勿再以政治手段打壓台灣選手在國際賽事的精采表現。

商品推薦