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世大運陸代表搶我選手賀電 民眾黨譴責：勿再政治手段打壓

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
我國跆拳道對打男團奪下銀牌，但賽後卻發生爭搶賀電風波。圖／大專體總提供
我國跆拳道對打男團奪下銀牌，但賽後卻發生爭搶賀電風波。圖／大專體總提供

2025年德國萊茵魯爾世大運跆拳道男團金牌戰，我國代表隊不敵南韓僅摘下銀牌，事後卻再度傳出中國隊搶奪我國選手奪牌賀電。台灣民眾黨今天表達強力譴責，此行為毫無運動家精神，更無助於兩岸關係發展，呼籲中國勿再以政治手段打壓台灣選手。

第32屆世界大學運動會在德國萊茵魯爾舉行，我國桌球男子團體以3比2扳倒強敵中國，拿下賽史首面男團金牌，跆拳道男子團體則在金牌戰以0比2不敵韓國隊，繼2017年台北世大運再度摘下男團銀牌，中國隊事後兩度搶奪我國選手奪牌賀電，體育署長鄭世忠對此表達嚴厲譴責。

台灣民眾黨上午在臉書發表聲明，針對2025年德國萊茵魯爾世大運，中國選手企圖搶奪我國選手奪牌賀電，民眾黨對此表達強力譴責，這種行為不僅野蠻且毫無運動家精神，更無助於兩岸關係發展，「跆拳道男團奪下銀牌殊榮是台灣的驕傲。」

民眾黨表示，選手代表國家參與國際體育賽事、為國爭光，中國卻以粗暴方式企圖打壓，強奪我方選手賀電，也讓單純的體育交流蒙塵，台灣民眾黨肯定體育署官員勇於捍衛選手與國家尊嚴，呼籲中國立即停止類似措舉，勿再以政治手段打壓台灣選手在國際賽事的精采表現。

體育 跆拳 中共 世大運 民眾黨 鄭世忠

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