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世大運陸人員搶台選手奪牌賀電 國民黨嚴厲譴責

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
2025德國萊茵魯爾世大運，我國跆拳道選手奪銀後，疑似中國大陸人員要搶奪我方轉交的部長賀電。國民黨主席朱立倫今到新北汐止支持立委林沛祥反罷免時說，非常生氣，這是對我們很大的攻擊。記者邱瑞杰／攝影
2025德國萊茵魯爾世大運，我國跆拳道選手奪銀後，疑似中國大陸人員要搶奪我方轉交的部長賀電。國民黨主席朱立倫今到新北汐止支持立委林沛祥反罷免時說，非常生氣，這是對我們很大的攻擊。記者邱瑞杰／攝影

本屆世大運落幕，中華隊奪下跆拳道男子團體銀牌，但賽後體育署競技組長藍坤田欲頒發教育部鄭英耀的賀電時，突有一男一女的陸籍大學生體育協會人員，企圖干擾、搶奪賀電。國民黨今表達嚴厲譴責，將持續支持台灣運動員，堅定捍衛他們在國際舞台上的尊嚴與安全。

國民黨表示，面對中共施壓，搶奪中華隊運動員賀電，挑釁撤下國旗的行為，國民黨嚴厲譴責。愛護中華民國是國民黨的堅持，譴責中共這種施壓行為。

國民黨表示，面對對外的威脅，有中共的壓力，應該一家人團結對外，不應該內部找敵人。中華民國是一個自由民主的國家，感謝所有國手們、選手們在國際賽事上為國爭光。國民黨將持續支持台灣運動員，堅定捍衛他們在國際舞台上的尊嚴與安全。

運動 中共 跆拳 國民黨 世大運 鄭英耀 教育部

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