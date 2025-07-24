聽新聞
0:00 / 0:00
世大運陸人員搶台選手奪牌賀電 國民黨嚴厲譴責
本屆世大運落幕，中華隊奪下跆拳道男子團體銀牌，但賽後體育署競技組長藍坤田欲頒發教育部長鄭英耀的賀電時，突有一男一女的陸籍大學生體育協會人員，企圖干擾、搶奪賀電。國民黨今表達嚴厲譴責，將持續支持台灣運動員，堅定捍衛他們在國際舞台上的尊嚴與安全。
國民黨表示，面對中共施壓，搶奪中華隊運動員賀電，挑釁撤下國旗的行為，國民黨嚴厲譴責。愛護中華民國是國民黨的堅持，譴責中共這種施壓行為。
國民黨表示，面對對外的威脅，有中共的壓力，應該一家人團結對外，不應該內部找敵人。中華民國是一個自由民主的國家，感謝所有國手們、選手們在國際賽事上為國爭光。國民黨將持續支持台灣運動員，堅定捍衛他們在國際舞台上的尊嚴與安全。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言