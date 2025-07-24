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童子賢回擊徐榛蔚：縣長辭職賭咒 是唱「空頭支票」的苦旦戲

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩科技董事長童子賢（右四）公開表態罷免立委傅崐萁，今天前往花蓮與縣議會議長張峻（右五）、無黨籍議員合體車隊掃街。記者王思慧／攝影
和碩科技董事長童子賢（右四）公開表態罷免立委傅崐萁，今天前往花蓮與縣議會議長張峻（右五）、無黨籍議員合體車隊掃街。記者王思慧／攝影

和碩（4938）集團董事長童子賢支持罷免國民黨立委傅崐萁，並爆料過去花蓮震災時，當地教育機構遭縣府恐嚇不准收善款、必須由縣府統籌分配一事，花蓮縣府以事實不符為由、將提告，對此，童子賢24日反擊，因為花蓮在2018年2月6日發生地震地震時候，那時候的花蓮縣長，根本不是徐榛蔚（而是傅崐萁），因此，徐榛蔚縣長「若我有下令，我馬上辭職」的賭咒，根本是唱一場「空頭支票」的苦旦戲。

花蓮縣長徐榛蔚23日召開記者會指出，「若我有下令，馬上辭職」，要求童子賢24小時內道歉，以正視聽。

對此，童子賢24日表示，因為花蓮在2018年2月6日發生地震地震時候，那時候的花蓮縣長，根本不是徐榛蔚（而是傅崐萁）。

童子賢說，因此徐榛蔚說「如果我有下令，我馬上辭職」看似有直球對決的味道了，其實根本是空包彈、煙霧彈。充滿了時空錯置，感覺是演一場苦旦戲而已。

童子賢回顧時間點，地震發生是在2018年2月6日，自己也是地震後隔幾天去勘災，並帶去想幫助教育機構、社福機構、災民的救濟款項。但徐榛蔚是遲在十個月之後的2018年12月25日才上任花蓮縣長的。

童子賢直言，徐榛蔚縣長「若我有下令，我馬上辭職」的賭咒，根本是唱一場「空頭支票」的苦旦戲。

在花蓮二次地震中（2018年+2024年），童子賢與公司捐款總金額與24個捐贈對象。其中，和碩集團+童子賢個人共捐贈9972萬元（接近一億台幣），童子賢捐助約5363萬元（個人捐款佔54%），和碩公司集團捐助約4609萬元（公司捐款佔46%）。

捐助單位包括花蓮縣政府社會局、社會局救助金專戶、消防署特搜隊、消防署設備採購、世界展望會、公益平台、花崗國中、美崙國中、鳳林國中、明義國小、門諾醫院、東華大學、善牧中心、花蓮家扶中心、花蓮黎明教養院、玉里天主堂、玉里安德啟智中心、花蓮畢世大教養院、花蓮黑潮基金會等。

罷免 花蓮 地震 捐款 徐榛蔚 傅崐萁 花蓮縣政府

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