世大運搶賀電 黃捷：中國流氓行徑讓台灣人更堅定守護國家

中華跆拳道代表隊23日奪下萊茵魯爾世大運男團銀牌，賽後領獎時2位中國大學生體育協會人員試圖搶奪教育部長鄭英耀頒發的賀電，引發爭議。民進黨立委黃捷表示，流氓行徑只會讓台灣人更堅定守護國家。

黃捷指出，看到中國隊在德國欺負台灣隊的流氓行徑，一肚子火，在國外欺負台灣人，別想在國內也要糟蹋台灣。中國隊不只搶賀電，連喊「台灣加油」都要指控我方違規，甚至施壓主辦城市撤下台灣隊在中繼站外懸掛的國旗，幸好台灣隊已有防備，有熱心記者和體育署圍成人牆、當面喝斥，最後阻止搶奪。

黃捷說，台灣靠實力站上國際舞台，其他國家也為我們喝采，唯獨中國惱羞，動手當搶匪、耍流氓，這就是中國隊的運動精神嗎？她支持體育署捍衛台灣隊權益，嚴厲譴責中國隊的政治騷擾，台灣人不會噤聲，更不會因而妥協。

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