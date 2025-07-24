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德國世大運疑對岸人員欲搶我部長賀電 朱立倫：非常非常生氣
2025德國萊茵魯爾世大運，我國跆拳道選手奪銀後，教育部體育署長鄭世忠譴責中國大陸人員，搶奪我方要轉交的部長賀電。國民黨主席朱立倫今到新北汐止，陪立委廖先翔站路口反罷免時說，非常生氣，這是對我們很大的攻擊。
多家媒體報導，我國跆拳道男團選手黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑挺進金牌戰，對陣南韓隊敗北，仍為我國進帳1面銀牌。賽後體育署官員依照慣例頒發賀電給奪牌者時，疑似大陸籍人員上前想要搶奪賀電，但遭體育署人員阻攔。這是今年世大運繼我國羽球混團奪下銀牌後，發生的第2起試圖爭搶賀電事件。
廖先翔罷免案26日投票，廖先翔與支持者今早在汐止大同路一段和新台五路口，向過往人車打招呼，尋求支持並投下不同意票。朱立倫也到場，與廖先翔等人在路口問候民眾。
朱立倫接受媒體訪問時，被問到對世大運搶奪賀電事件的看法時表示，「我們非常非常生氣」，這樣的事情都是對於我們很大的1個攻擊，所以他希望大家共同支持我們所有世大運的選手，我們一定為他加油。
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