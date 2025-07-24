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罷免前夕高雄和山光電場負責人遭押 議員嗆：是止血還是斷尾求生？

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員邱于軒認為，和山光電案場不是一場單純的違法水保的案件，而是凸顯台灣能源政策荒腔走板的重大爭議圖／取自邱于軒臉書
高市議員邱于軒認為，和山光電案場不是一場單純的違法水保的案件，而是凸顯台灣能源政策荒腔走板的重大爭議圖／取自邱于軒臉書

高雄大樹和山光電場違法開發，第二期工程遭撤銷許可，公司負責人及水土保持技師遭聲押獲准。國民黨議員邱于軒質疑，案情充滿疑點，在大罷免前夕有此動作「是止血還是斷尾求生？」，有無官商勾結或幕後藏鏡人，橋頭地檢應該持續追查、毋枉毋縱！

國民黨議員邱于軒今早發文說，橋頭地檢署這波看似金剛手段的行動，究竟是為大樹光電災難止血，還是另有所圖、斷尾求生，另提出相關疑點。

邱于軒質疑，沒有水利局的核准，業者怎麼可能進行大規模開挖？水土保持工程不用審查？過程水利局完全免責？這樣合理嗎？

邱于軒依據業者的陳情書內容分析，109年10月20日市府先同意開發，中央才核准，113年12月27日業者先取得水利局核發的第一期水土保持完工證明，114年1月21日又拿到第二期水保施工許可證。邱質疑市府一路知情、大開綠燈、一路放行，否則議員黃飛鳳從112年4月起就多次會勘與質詢，問題早就浮上檯面，市府為什麼仍視若無睹？

邱于軒強調，這不是一場單純的違法水保的案件，而是一場涉及綠能、地方行政怠惰，甚至凸顯台灣能源政策荒腔走板的重大爭議；這案子太順、太怪、太離譜，不能只是切割業者就交差了事，應持續追查有沒有官商勾結、是不是有幕後藏鏡人。

高市議員邱于軒質疑，為何業者多次遭裁罰仍可取得水保許可。圖／取自邱于軒臉書
高市議員邱于軒質疑，為何業者多次遭裁罰仍可取得水保許可。圖／取自邱于軒臉書
檢調追查大樹和山光電場，業者林瑞豐遭聲押，議員邱于軒認為，不能只是切割業者就交差了事，應持續追查有沒有官商勾結、是不是有幕後藏鏡人。圖／本報資料照
檢調追查大樹和山光電場，業者林瑞豐遭聲押，議員邱于軒認為，不能只是切割業者就交差了事，應持續追查有沒有官商勾結、是不是有幕後藏鏡人。圖／本報資料照

議員 邱于軒 水利局

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