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美國務院失望南非更名台駐處 指中國續施壓孤立台灣

中央社／ 華盛頓23日專電
南非將台駐處降等，台灣外交部嚴正抗議。 圖／聯合報系資料照片
南非將台駐處降等，台灣外交部嚴正抗議。 圖／聯合報系資料照片

南非片面將台灣駐處更名及降等，美國國務院今天對相關報導表示失望，並鼓勵所有國家擴大與台灣接觸。國務院也指出，近年來發生變化的是台灣所面對的中國威脅，北京試圖孤立台灣，施壓其他國家與台灣斷交或降級關係。

外交部22日發布新聞稿指出，南非在未與台灣協商下，21日發布公告，將台灣在南非2駐處自4月1日起分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。

代表處及辦事處具官方意味，商務辦事處則偏向經貿功能。

美國國務院一名發言人下午回應南非更名事件，表示台灣是可靠、志同道合、民主的夥伴，台灣與世界各地的關係為這些國家的公民帶來重大利益。

國務院發言人透過電郵對中央社指出，近年來改變的是台灣面臨的中國威脅。北京逐漸試圖將台灣孤立於國際社會，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇，包括向其他國家施壓，要求斷絕或降級與台灣的關係。

「面對中國的軍事、經濟、資訊及外交壓力，美國將持續支持台灣。我們與國際夥伴一起，堅定支持兩岸和平穩定，反對任何片面改變現狀的企圖」。

南非1997年底與中華民國斷交，轉而承認中國，但同意台灣繼續在行政首都普勒托利亞（Pretoria）設立具有大使館功能的聯絡代表處。20幾年來，雙方正常交流，直到2024年，南非首度對台灣提出將代表處遷出首都要求。

雙邊交涉之際，南非外交部官網又將台灣代表處名稱改為台北商務辦事處，並刪除駐處位於普勒托利亞的地址，改為約翰尼斯堡地址。

南非不是第一個要求台灣遷離駐處的非洲國家。2017年1月奈及利亞政府公開要求駐奈及利亞代表處搬離首都阿布加（Abuja）、更改駐處名稱及縮減人員規模。

同年6月，奈及利亞派武警封鎖駐奈及利亞代表處，並強制駐處人員離開。外交部多次嚴正抗議，並要求奈及利亞將當時位於信義區的商務辦事處遷離首都台北市。

南非外交部在未與我國協商的狀況下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。圖／取自南非政府公報
南非外交部在未與我國協商的狀況下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。圖／取自南非政府公報

南非 北京 外交部

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