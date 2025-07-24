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黃士修諷王鴻薇看不起民進黨大肥貓：志祺七七拿標案3700萬

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
志祺七七2022年就曾製作影片，回應「都靠民進黨養」的質疑。圖取自「簡訊設計官方部落格」
志祺七七2022年就曾製作影片，回應「都靠民進黨養」的質疑。圖取自「簡訊設計官方部落格」

網紅「志祺七七」指自己曾被國民黨立委王鴻薇誣指公司靠政府標案過活，因此喊話支持罷免。核能流言終結者創辦人黃士修諷刺，王鴻薇太過分，胡說志祺七七拿2700萬標案，明明是3700萬，是不是看不起志祺七七是民進黨大肥貓。

黃士修在臉書貼文表示，王鴻薇胡說什麼志祺七七拿2700萬標案，太過分了！明明是3700萬，「你484看不起我民進黨大肥貓、YT圈大霸主志祺七七膩啊？」

黃士修並臚列「志祺七七」張志祺擔任共同創辦人的簡訊設計行銷有限公司歷年得標數量統計，發現該公司的各級政府標案，從2016年的2件得標總金額66萬5000元，逐漸攀升到2023年的5件623萬8250元；其中在2021年2件906萬2000元為最高，包含陸委會「110年度委託製作動畫採購案」83萬7000 元，以及教育部大學社會責任推動中心「2021年大學社會責任實踐線上博覽會」資訊服務案826萬元。

黃士修表示，根據政府採購公報網，張志祺的「簡訊設計」公司，從2016到2024年共計標達34案，總金額約為3700萬。

黃士修表示，根據政府採購公報網，張志祺的「簡訊設計」公司，從2016到2024年共計標達34案，總金額約為3700萬。圖擷自「台灣採購公報網」
黃士修表示，根據政府採購公報網，張志祺的「簡訊設計」公司，從2016到2024年共計標達34案，總金額約為3700萬。圖擷自「台灣採購公報網」

網紅 黃士修 王鴻薇 民進黨

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