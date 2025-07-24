范雲美國國會作證：蕭美琴遭尾隨是中共跨國壓迫實例

美國國會今天就北京政治戰舉行聽證會，立委范雲透過視訊與會，她以美國同樣能強烈共感的棒球賽開場，分享台灣被噤聲的日常，並提到副總統蕭美琴上任前訪捷克，期間遭中方人員尾隨，強調這正是中共跨國壓迫台灣官員的實例。

美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China；CECC）上午舉行「與台灣同一陣線：反制中國政治戰與跨國鎮壓」聽證會，民進黨立法委員范雲透過視訊參與。

她於發表證詞時以台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍為例，指球員當時不被允許穿著印有國名的球衣，在擊出關鍵3分砲後，也不能公開喊出國名，隊長指向球衣上本該印著「台灣」的空白處。

「這就是我們所生活的現實，不斷被中國噤聲。」

她也指出，中共加大對台灣的統戰滲透力度。根據台灣國安局數據，2024年被起訴的間諜案件數量比2021年增加4倍，目標包括軍方、國會、政黨和公民團體。中共甚至招募黑幫在全台建立武裝支援網絡。

范雲並提到國會現狀，表示去年大選後，台灣兩大在野黨成為立院多數。最大在野黨國民黨立法院黨團總召率領17名立委訪問中國，並會晤中方官員後，推動一系列違憲法案，也在沒有正當理由下凍結或削減國防預算。

「中國也出資邀請台灣網紅赴中製作符合其政治宣傳的內容」。范雲說，北京政治戰的目標有二，一是把兩岸衝突描述成中國內政問題，藉此孤立台灣，二是削弱台灣民眾對美國的信心。最近一項民調指出，台灣的抖音使用者更可能對中國抱持好感，也更容易相信親美政府將引戰。

跨國打壓方面，范雲指出，中共在海外對軍方與政府官員進行壓迫，包括在捷克針對副總統當選人的行動，目的就是要恐嚇台灣人，讓大家明白只要敢抵抗中國，就要付出代價。

范雲列舉台灣政府的種種因應方式以外，也提到台灣擁有經野百合及太陽花學運淬鍊的強大公民社會，民眾有捍衛民主的強烈意願。

「甚至就在我發言的此刻，台灣正處於由公民志工團體發起的一場史無前例的大規模罷免運動。投票將於本週六舉行。」

范雲說，身為台灣人，「我們深知自由並非從天而降。」一代又一代的台灣人為了民主而奮鬥、犧牲，正努力阻止戰爭發生。

她強調，只靠台灣的力量不足遏止中國侵略，而台灣安全不只關乎區域穩定，更攸關全球經濟，盼美國與台灣同一陣線，共守相同價值。

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