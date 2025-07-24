防共軍斷能源 美前海軍少將：台灣至少該有一座核電廠

台灣在中國大陸進犯的威脅之下，前美國海軍情報局（ONI）指揮官史都德曼（Mike Studeman）23日表示，他支持台灣能源多元化，不能只依賴液化天然氣，也認為說，台灣至少要擁有一座核電廠。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）23日舉行「與台灣同一陣線：反制中國政治戰」聽證會，邀請美國前海軍少將史都德曼、華府智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德和南加州大學國際關係學系助理教授黃韻琪出席；民進黨立委范雲也以視訊方式在會中發表談話。

史都德曼表示，他不認為中國會與台灣現任總統賴清德合作，指賴清德總統視台灣為主權國家，是中國眼中「最糟糕的政治領袖」；史都德曼說，中國因此希望懲罰賴政府，呈現賴政府很難或無力保衛台灣的形象，同時中國也希望懲罰投給執政黨的選民。

史都德曼指出，中國現在在壓力測試台灣，透過包圍台灣的方式，展現出救援無法抵達台灣；史都德曼認為，這是一種心理戰，讓台灣失去自我防衛的希望。

另外，史都德曼也說，中國更直接、頻繁地軍演，不但減少台灣預警的能力，也如美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）所言，是練習的機會。

在能源方面，史都德曼建議台灣應該要有多元化的能源供應，不能只仰賴液化天然氣，指台灣若過度仰賴液化天然氣，恐成為中國在危機爆發的時候針對的弱點。

史都德曼說，多元化能源對台灣至關重要，他同意台灣發展太陽能光電和風電的綠能政策，但他也相信台灣至少需要一座核電廠，以期在衝突時存活下去；史都德曼也說，台灣需要思考其他保持能源韌性的方法，以阻礙共軍切斷台灣的能源供應。

CECC主席蘇利文（Dan Sullivan），日前透過聲明表示，結合專家證人提出的政策建議與證詞，CECC將審視反制中國壓制手段的政策倡議，並推動限制中共治外影響力的立法，例如「跨國鎮壓政策法案」（Transnational Repression Policy Act）和「與台灣同一陣線法案」（Stand with Taiwan Act）。 美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）23日舉行「與台灣同一陣線：反制中國政治戰」聽證會，民進黨立委范雲也以視訊方式在會中發表談話。記者陳熙文／攝影 美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）23日舉行「與台灣同一陣線：反制中國政治戰」聽證會，邀請前美國海軍少將史都德曼、華府智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德和南加州大學國際關係學系助理教授黃韻琪出席。記者陳熙文／攝影

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