快訊

防共軍斷能源 美前海軍少將：台灣至少該有一座核電廠

獨／高雄50年老牌大東醫院傳吹熄燈號 院方證實：院長高齡、後繼無人

聽新聞
0:00 / 0:00

防共軍斷能源 美前海軍少將：台灣至少該有一座核電廠

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國聯邦參議員、國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席蘇利文（Dan Sullivan）。記者陳熙文／攝影
美國聯邦參議員、國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席蘇利文（Dan Sullivan）。記者陳熙文／攝影

台灣在中國大陸進犯的威脅之下，前美國海軍情報局（ONI）指揮官史都德曼（Mike Studeman）23日表示，他支持台灣能源多元化，不能只依賴液化天然氣，也認為說，台灣至少要擁有一座核電廠。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）23日舉行「與台灣同一陣線：反制中國政治戰」聽證會，邀請美國前海軍少將史都德曼、華府智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德和南加州大學國際關係學系助理教授黃韻琪出席；民進黨立委范雲也以視訊方式在會中發表談話。

史都德曼表示，他不認為中國會與台灣現任總統賴清德合作，指賴清德總統視台灣為主權國家，是中國眼中「最糟糕的政治領袖」；史都德曼說，中國因此希望懲罰賴政府，呈現賴政府很難或無力保衛台灣的形象，同時中國也希望懲罰投給執政黨的選民。

史都德曼指出，中國現在在壓力測試台灣，透過包圍台灣的方式，展現出救援無法抵達台灣；史都德曼認為，這是一種心理戰，讓台灣失去自我防衛的希望。

另外，史都德曼也說，中國更直接、頻繁地軍演，不但減少台灣預警的能力，也如美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）所言，是練習的機會。

在能源方面，史都德曼建議台灣應該要有多元化的能源供應，不能只仰賴液化天然氣，指台灣若過度仰賴液化天然氣，恐成為中國在危機爆發的時候針對的弱點。

史都德曼說，多元化能源對台灣至關重要，他同意台灣發展太陽能光電和風電的綠能政策，但他也相信台灣至少需要一座核電廠，以期在衝突時存活下去；史都德曼也說，台灣需要思考其他保持能源韌性的方法，以阻礙共軍切斷台灣的能源供應。

CECC主席蘇利文（Dan Sullivan），日前透過聲明表示，結合專家證人提出的政策建議與證詞，CECC將審視反制中國壓制手段的政策倡議，並推動限制中共治外影響力的立法，例如「跨國鎮壓政策法案」（Transnational Repression Policy Act）和「與台灣同一陣線法案」（Stand with Taiwan Act）。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）23日舉行「與台灣同一陣線：反制中國政治戰」聽證會，民進黨立委范雲也以視訊方式在會中發表談話。記者陳熙文／攝影
美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）23日舉行「與台灣同一陣線：反制中國政治戰」聽證會，民進黨立委范雲也以視訊方式在會中發表談話。記者陳熙文／攝影
美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）23日舉行「與台灣同一陣線：反制中國政治戰」聽證會，邀請前美國海軍少將史都德曼、華府智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德和南加州大學國際關係學系助理教授黃韻琪出席。記者陳熙文／攝影
美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）23日舉行「與台灣同一陣線：反制中國政治戰」聽證會，邀請前美國海軍少將史都德曼、華府智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德和南加州大學國際關係學系助理教授黃韻琪出席。記者陳熙文／攝影

美國 法案 核電 軍演 共軍 中共 賴政府 核電廠

延伸閱讀

法自曝：航母亞太巡航 南海偶遇40艘中軍艦、山東艦

美國會23日舉行「與台同陣線：抗中國政治戰」聽證會

綠議員酸不能去東非不開心 趙少康嗆：封鎖萬板大橋是要保護賴清德

漢光演習共68機艦戰備警巡攪局 專家：示威意味濃厚

相關新聞

童子賢爆7千萬要縣府分配？教育界揭「實務經驗」：童董被誤導了

和碩董事長童子賢爆料地震捐款7000萬卻有學校說一定要轉交花蓮縣府統一分配，縣長徐榛蔚氣得以「官位」要求童拿出證據，否則應道歉。在地校長說，去年震後愛心湧入，都依贊助者意見決定捐給縣府或與學校對口，童董可能遭誤導。

黃士修諷王鴻薇看不起民進黨大肥貓：志祺七七拿標案3700萬

網紅「志祺七七」指自己曾被國民黨立委王鴻薇誣指公司靠政府標案過活，因此喊話支持罷免。核能流言終結者創辦人黃士修諷刺，王鴻薇太過分，胡說志祺七七拿2700萬標案，明明是3700萬，是不是看不起志祺七七是民進黨大肥貓。

罷戰最前線／桃園6藍委席次保衛戰 形同2026市長前哨站

大罷免投票進入倒數階段，國民黨桃園6席立委為催不同意票，近日宣講、掃街、網路文宣等空陸戰齊發，而罷免團體在民進黨全力支持下爭取曝光號召罷免，藍綠對決態勢不斷升高；讓桃園6席藍委罷免案不再單純僅止於立委保衛戰，更形同2026桃園市長前哨站。...

防共軍斷能源 美前海軍少將：台灣至少該有一座核電廠

台灣在中國大陸進犯的威脅之下，前美國海軍情報局（ONI）指揮官史都德曼（Mike Studeman）23日表示，他支持台灣能源多元化，不能只依賴液化天然氣，也認為說，台灣至少要擁有一座核電廠。

滯洪池光電板清除進度超前 台灣業者指揮百人搬運

嘉義縣布袋新塭滯洪池光電場受災至今18天，業者近日展開清除工作，聯合報數位版記者走訪勘查，直擊能源署與業者全力清運，出動逾百人、10台怪手、25輛卡車進駐，自水中撈起漂浮的光電板後，載運到附近暫置、拆解及分類運走；勘災的官員強調：「協助將機具調進來，讓清運更有效率，縮短時間把板子清掉，對環境也比較好。」

【專家之眼】普發現金是債留子孫的大錯

立法院日前通過特別條例，普發現金每人1萬元。這或許是政治鬥爭中，在野藍白兩黨的一時勝利，但對於財政紀律與國家體制而言，卻是一場無可挽回的傷害。檢討稅收超徵問題，竟然可以檢討到「開花」，生出了經費高達5450億元的特別條例，是政治「殺紅了眼」，錯的離譜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。