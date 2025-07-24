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批國民黨寫鬼故事 賴品妤：罷免是對荒腔走板立委不信任投票

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
批國民黨寫鬼故事，賴品妤：罷免是對荒腔走板立委不信任投票。聯合報系資料照片
批國民黨寫鬼故事，賴品妤：罷免是對荒腔走板立委不信任投票。聯合報系資料照片

全台大罷免7月26日即將投票，民進黨前立委賴品妤今天凌晨在臉書發千字文，表示她支持全面罷免，將返鄉投下罷免同意票，過去的這一年多來，國民黨的立委在台灣的國會史上寫下了一則又一則的「鬼故事」，罷免是對荒腔走板立委不信任投票。

賴品妤說，她參與政治的時間，可能遠比很多人認知的還久一些，並不是只有作為民意代表才叫做政治參與，從當年學生時期做政策倡議、成為昶佐的國會助理、成為國會議員到成為在海外持續支持大罷免運動的台灣公民。

賴品妤表示，罷免就是民主政治的常態，既然選舉是民主政治的常態，那麼當一個政治人物當選之後德行低落至嚴重超出預期時，遭到罷免自然也是民主常態。

她說，台灣面對的是前所未有的局勢，從過去8年在國際地位上的異軍突起、到面臨地緣政治上來自中國在疫情之後為了鞏固自身政權而對外加緊腳步、搭配科技與金權政治的威脅壓迫，無一不是需要更多的智慧與勇氣去共同面對台灣的未來。

賴品妤認為，台灣內部理當要拿出態度與智慧協助成為領航員，讓台灣行駛在正確航道上的國會議員，卻各個行為荒誕不羈，通過的法案、刪減的預算一個比一個光怪陸離，訂定違憲的法律，藉由毁滅式的刪除預算，同時也在摧毁台灣的基礎建設甚至是國家安全。

賴說，過去的這一年多來，國民黨的立委在台灣的國會史上寫下了一則又一則的「鬼故事」，廖先翔、傅崐萁、王鴻薇、羅智強、葉元之、徐巧芯、牛煦庭，哪一席不是充滿著難堪鬼故事？

賴品妤說，在國民黨事到臨頭還急著想要政治操作成藍綠對決，意圖抹煞大罷免是社會力量對於這些國會荒腔走板的不信任投票之際，沒有人可以準確預測結果會如何，但都對於再打造一個正常，可以保護台灣的國會有強烈的渴望，罷免不是報復，是防止更大的毀滅，也就是在表達對台灣的愛。

投票 大罷免 賴品妤

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