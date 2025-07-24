昔捐帆布遭批政治介入校園 副總統：為花蓮人爭口氣

中央社／ 台北24日電

副總統蕭美琴2016年參選花蓮立委時，曾捐大型帆布給學校，遭花蓮縣府批評政治介入校園。她昨晚表示，對此陳年往事百感交集，而現在明白自己從未孤單過，許多花蓮公民現仍在為花蓮努力，「為花蓮人爭一口氣，加油！」

自由時報昨天報導，民進黨花蓮縣議員胡仁順指出，副總統蕭美琴2016年在花蓮選立委時，曾把競選用過的大型看板帆布捐給學校，卻被花蓮縣府指責「政治力介入校園」。

蕭副總統昨天深夜在Threads發文表示，剛剛看到這條新聞、百感交集，也是陳年往事了。這是2016選舉過後發生的事，當年資源回收再利用的一番天真與好意，卻成為學校的困擾，當下真的有些心酸難過，但回想起來，這也是在花蓮多年工作的日常。

副總統說，走過這段吞忍與磨練、學習很多，她自己的人生也已經翻到不同篇章。

副總統提到，當年帆布條上面除了她「吃土」的人頭照之外，上面寫的是「為花蓮人爭一口氣」，而現在也明白，她其實從來沒有孤單過，因為還有許多的花蓮公民，「現在依然為自己的故鄉努力中，也為更好的花蓮而爭氣。加油！」

花蓮 校園 蕭美琴

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