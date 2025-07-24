尹錫悅戒嚴前派人來台？總統府指韓媒造謠 要求盡速更正

南韓「韓民族日報」報導，前總統尹錫悅緊急戒嚴前夕，前情報司令官文相浩同年十一月赴台灣出差，有軍方內部人士透露，文相浩行程「是為了請求台灣支持緊急戒嚴」。我總統府發言人郭雅慧昨表示，該報導無中生有，是有明顯惡意動機的造謠，我國政府高度遺憾，並要求盡速更正。

韓民族日報廿三日獨家披露，特別檢察官小組正擴大針對前總統尹錫悅緊急戒嚴前夕，韓軍情報司令部要員與駐蒙古北韓大使館接觸工作等外患罪調查之際，前情報司令官文相浩同年十一月赴台灣出差行程，也引發關注。

據檢方調查，文相浩在尹錫悅宣布緊急戒嚴九天前，即二○二四年十一月廿五日曾前往台灣出差。他在接受偵訊時表示，得知行程的「叛亂密謀者」、情報司令部前司令盧相元曾斥責他：「這麼重要的時刻怎麼還能出國出差？」因此，文相浩赴台一度被視為與緊急戒嚴事件無關。

然而，一位知情軍方人士廿二日向韓民族日報表示：「由於台灣軍事情報局與執政的民進黨關係密切，據聞文相浩前司令官曾請求他們協助促成對緊急戒嚴的支持。」

文相浩二○二四年十一月廿九日結束五天四夜行程返國，此時距離戒嚴僅剩五天。根據此前新聞，民進黨立院黨團第一時間在社群平台Threads上發文，寫下「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴」等，引發爭議後火速刪文。

郭雅慧表示，台灣與各民主友方安全部門間之例行交流，早已行之有年，重點在聚焦區域安全議題，無關各國內部事務；我國是民主國家，作為區域中負責任的一員，不會涉入、評價其他國家內部事務，該報導所稱有韓方人員「請求台灣支持緊急戒嚴」一事，是有明顯惡意動機的造謠。

郭雅慧表示，台灣民主並非從天而降，台灣曾是經歷全世界戒嚴最久的國家，無數民主前輩用青春、血汗，甚至是生命，歷經一代又一代台灣人民共同努力，才能從威權走到民主，成為亞洲民主燈塔；民主台灣絕對不會、也不能走回頭路，對威權錯誤不會重蹈覆轍，該報導以不實訊息意圖誤導輿論，我國政府對此表達強烈遺憾。

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