百億陸軍採購案 黃國昌爆綠權貴涉利益輸送

興采實業得標陸軍百億元採購案，傳出其評審委員洪輝嵩轉身出任興采公司獨董，民眾黨立委黃國昌昨天爆料，指國防部無人敢公正處理本案，綠色權貴的官商勾結行徑囂張，讓人無法置信；他也想請問國防部長顧立雄：國策顧問陳國欽如此「投桃報李」的行徑，評選結果是否還有可能公正？

興采發重訊 洪輝嵩辭獨董

黃國昌上午爆料後，上櫃公司興采實業下午發布重訊，強調公司依法參與投標，過程並無任何不法情事，尊重並靜待國防部後續調查結果與決定，並將全力配合相關調查作業。但興采隨後公告洪輝嵩辭任獨董一職。

國防部傍晚也回應，針對陸軍服裝供售站委商經營案，評選委員成為得標廠商獨立董事的狀況，國防部在今年六月間獲知此情況後，即暫停採購簽約程序，並撤銷原評選結果，國防部將依法重新辦理採購作業。

雖然國防部有所回應，但是黃國昌仍質疑，興采宣布洪輝嵩辭去公司獨董，此舉完全印證弊案的真實性，綠色權貴的目的顯然是斷尾求生、保住上百億元的國防採購案，畢竟到口的大肥肉豈能輕易鬆口；如此臭不可聞的利益輸送，整起案件疑雲重重，甚至涉及「貪汙治罪條例」的重罪，絕對不能草草了事，「人民支持國防預算，不是拿來讓民進黨這群綠色權貴胡搞瞎搞、坐地分贓」。

黃國昌昨在臉書發文指出，陳國欽獲得前總統蔡英文、賴清德總統聘用為國策顧問，其經營興采實業獲得採購評選委員會的「青睞」，成為一○六億元「國軍服裝供售站委商經營案」的第一優勝廠商；離譜的是，陳國欽憑恃國策顧問和綠營金主的身分，在取得評選優勝四天過後，興采實業全面改選董事，而擔任此案評選委員的經濟部前官員洪輝嵩，竟然華麗轉身成為興采實業的獨立董事，絲毫不遮掩的利益輸送，令人瞠目結舌。

黃國昌表示，前國策顧問秦嘉鴻為了一己私利，過去請出民進黨派系大將洪耀福，華航被叫到民進黨中央黨部喬科學城物流股權，拱手將其獻給紅色資本；如今陳國欽更是不假他人之手，直接把手伸進巨額採購牟利，濫用國家名器至此，莫此為甚，「請問賴清德總統：上百億的國防預算，可以如此利益輸送、胡搞瞎搞嗎？」「面對賴總統身旁的綠頂商人，國防部與工程會的官員又如何能秉公處理？」

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