影／曹興誠台北催同意罷免 籲清除不合適立委
「台北同意罷-中山松信場」晚上在北市榮星花園舉行，應邀出席的罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠表示，自己退休後沒有人和職銜，唯一的就是「罷免徐巧芯領銜人」，結果國民黨跟共產黨把他當成頭號公敵，鋪天蓋地、沒日沒夜地攻擊他，藍委結合共產黨，破壞台灣程序正義，只有透過大罷免，清除不合適立委。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言