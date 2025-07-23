請辭得標廠商獨董 黃國昌諷軍購案評委：企圖斷尾求生

民眾黨立委黃國昌今天說，國策顧問陳國欽豪取上百億國防採購標案，其經營的興采實業宣布評選委員辭去該公司獨董，此舉完全印證弊案的真實性，綠色權貴的目的顯然是斷尾求生、保住上百億的國防採購案，畢竟到口的大肥肉豈能輕易鬆口。

黃國昌上午在臉書發文指出，陳國欽經營的興采實業得標「國軍服裝供售站委商經營案」，此案的評選委員洪嵩輝事後成為該公司獨立董事，「絲毫不遮掩的利益輸送，令人瞠目結舌」。國防部晚間回應，已經暫停簽約程序，並且撤銷原評選結果，後續將依法重新辦理採購。

黃國昌剛剛再度在臉書發文表示，他今天揭露陳國欽豪取上百億國防採購標案，涉案的興采實業隨即宣布洪嵩輝辭去公司獨董，此舉顯然是印證弊案的真實性，綠色權貴顯然是企圖斷尾求生，想辦法保住上百億的國防採購案，畢竟到口的大肥肉，豈能輕易鬆口。

黃國昌直言，如此臭不可聞的利益輸送，引發社會軒然大波，雖然國防部緊急宣布「重新辦理採購」，但是整起案件疑雲重重，甚至涉及「貪汙治罪條例」的重罪，絕對不能草草了事，「人民支持國防預算，不是拿來讓民進黨這群綠色權貴胡搞瞎搞、坐地分贓」。

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