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黃國昌爆國策顧問得標、評委成獨董 國防部回應：重新採購

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌爆料，國策顧問陳國欽憑藉其綠營金主的身分，得標價值上百億元的陸軍服裝供售站委商經營案，且標案審查委員洪嵩輝隨即成為為其企業的獨立董事。國防部表示，已經撤銷原評選結果，將依法重新辦理採購。(取自黃國昌臉書)
民眾黨立委黃國昌爆料，國策顧問陳國欽憑藉其綠營金主的身分，得標價值上百億元的陸軍服裝供售站委商經營案，且標案審查委員洪嵩輝隨即成為為其企業的獨立董事。國防部表示，已經撤銷原評選結果，將依法重新辦理採購。(取自黃國昌臉書)

民眾黨立委黃國昌爆料，國策顧問陳國欽憑藉其綠營金主的身分，成功得標價值上百億元的陸軍服裝供售站委商經營案，且標案審查委員洪嵩輝隨即成為為其企業的獨立董事，質疑涉及利益輸送。國防部今天傍晚表示，已經暫停簽約程序，並撤銷原評選結果，將依法重新辦理採購。

黃國昌爆料，歷任蔡英文及賴清德兩位總統任期的國策顧問陳國欽，其經營的興采實業，得標成為106億（含後續擴充金額）「國軍服裝供售站委商經營案」的第一優勝廠商，憑恃國策顧問和綠營金主的身分，成功取得上百億的鉅額標案。

黃國昌進一步質疑，評選後4天，擔任標案評選委員的前經濟部官員洪嵩輝，就成為興采實業的獨立董事，引來黃國昌抨擊是「絲毫不遮掩的利益輸送」。

國防部回應表示，對於陸軍服裝供售站委商經營案的評選委員，成為得標廠商的獨立董事，國防部於6月間獲知此情況後，即暫停採購簽約程序，並撤銷原評選結果，國防部將依法重新辦理採購作業。

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