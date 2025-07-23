2027青商亞太大會在台舉行　賴總統讚：讓世界看見台灣

總統賴清德今天表示，國際青年商會中華民國總會成功爭取到2027年的亞太大會在台灣舉行，他要代表國家給予熱烈歡迎。非常期待藉由亞太大會的舉辦，讓世界看見台灣的自由、多元和民主的充沛活力。

總統賴清德下午在總統府秘書長潘孟安、內政部長劉世芳等人陪同下接見國際青年商會中華民國總會第73屆理監事暨全國首席代表並致詞。

他說，青商會創立超過70年，始終秉持著服務人群、訓練自己的精神，集結無數優秀青年的力量，以行動貢獻國家，為社會帶來正向的力量，像是青商會舉辦的十大青年，不僅僅鼓勵青年，更向社會展現青年能夠創造改變。他也提到，很榮幸受邀擔任評審委員會的召集人，也要代表政府感謝青商們的貢獻。

總統表示，看到總會長蔡政諺上任後，對會務盡心盡力，更將聯合國永續發展目標納入青商會的年度願景，要在台灣各地推動ESG以及地方創生，他非常期待青商會未來能夠有豐碩的成果。

他並說，這幾年來，青商會致力於改善社區環境，今年更提出「玩美角落4.0」，聚焦於文化、永續、社區、自然4項主題，要展現青年公共參與的力量，賦予地方全新的面貌，政府要當青年的後盾，整合各部會對於地方創生的資源，讓各界青年有意回到地方發展時，有更大的協助和支持。

另外，總統表示，青商會透過與地方政府、學校、社區組織等橫向合作，除了讓青年在行動中獲得訓練，也讓社區居民感受到實際正向的改變。更令人感動的是，青商會扎根在地，也走向國際，積極參與國際會議與活動。

總統說，今年6月總會長蔡政諺率領400位會員前往蒙古參加2025年國際青商亞太大會，更帶回好消息，宣布成功爭取到2027年的亞太大會在台灣舉行，他要代表國家給予熱烈歡迎。

總統強調，非常期待藉由亞太大會的舉辦，讓世界看見台灣的自由、多元和民主的充沛活力，也相信在青商會的號召下，透過各界青年人才的育成和團結，台灣會更加茁壯進步。

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