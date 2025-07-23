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曾文生還原「吃便當照」拍攝背景 懷疑有政治力量介入放大

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電爆出員工搶修復電還被要求擺拍疑雲，台電董事長曾文生懷疑有政治力介入。圖／聯合報系資料照片
台電爆出員工搶修復電還被要求擺拍疑雲，台電董事長曾文生懷疑有政治力介入。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風造成嚴重停電災情，台電集結全台工程人員前往現場搶修復電，台電粉專貼出現場工作人員坐路邊吃便當畫面，記錄現場工作的辛苦，但遭產業工會抨擊，員工不僅要拼命搶修，還被要求吃飯擺拍，台電連日澄清。台電董事長曾文生則直言，他負責任地說，有政治力量介入。

曾文生23日接受網路節目齊有此理專訪，談論丹娜絲颱風搶修等議題，針對台灣電力產業工會及台電新營、高雄、台東工會16日發布聯合聲明痛批政府高層一事，大嘆一口氣，他說，「公會內部其實他們不會故意講自己同仁怎麼樣」，「我講我負責，我覺得這裡面一定有一些政治力量在裡面」，意圖放大狀況。

曾文生說，台電現場搶修畫面，包括同仁坐在路邊護欄用自己的頭燈照明吃便當的照片，「我自己看到都很震驚」，現場同仁搶修到一個段落坐下來吃便當，一看就是隨機拍的，根本沒有人在看攝影機，如果是擺拍，一定會有人看著攝影機，外界把搶修記錄照片講成是擺拍，對台電同仁很不公平。

負責此次風災搶修的嘉義區處領班陳怡霖表示，台電搶修復電速度真的很快，他有朋友在墨西哥，電一停就是1個月，紐約大停電也是1個月；曾文生表示，丹娜絲颱風造成百萬戶停電，1個星期內已完成99萬戶的復電，再1周復修剩下的1萬戶，過去風災導致停電都會在1周內復電，但這次丹娜絲確實對電力設施造成嚴重災情。

台電 停電 擺拍 便當 曾文生 丹娜絲颱風

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