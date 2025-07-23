保台形象翻船？曝曹興誠與中共官員見面照 國民黨酸：舔共急先鋒
大罷免投票倒數，國民黨今舉行記者會猛攻反共護台志工聯盟發起人曹興誠，並出示曹興誠2013年與中共官員見面的照片反批，若以曹「見到中國官員就是賣台、親共」的標準，曹興誠不僅是中共同路人，更是中共的自己人，相信所有台灣民眾都能看清，曹興誠才是「舔共急先鋒」。對此，曹興誠暫無回應。
國政基金會副執行長凌濤指出，曹興誠發起大惡罷的理由說是「護國保台」，他認為兩岸交流都是賣台，甚至說見到中國官員就是賣台、親共；但曹興誠2013年赴北京參加會談，甚至說「統一不見得對台灣不好」，當時坐在曹隔壁的就是主責兩岸事務的國台辦副主任孫亞夫，兩人見面討論「兩岸和平共處法」。
凌濤說，曹興誠當時提及「如果有統一的前提，對台灣反而是件好事。至少中國大陸會對台灣人好一些，有更多的優惠措施給台灣人民。」曹也稱「要檢視法治進步、人權等評估，這都是西方的觀點。老實說，台灣的民主能做為別人的表率嗎？這值得深思。我們2300萬人面對13億人，最好態度謙虛一點，以免因小失大。」依照曹興誠的論述，曹不僅是中共同路人，更是中共的自己人。
凌濤說，曹派崛起，「小心！國安危機是賴清德被舔共仔綁架了」。曹興誠2008年曾說中國與台灣的關係就類似於企業的併購。無獨有偶，此論述居然出現在賴清德今年的說法中，2025年的賴清德與2008年的曹興誠是不是87％相像？「曹派挾清德以令諸侯」，曹派崛起就是民進黨最大的危機。
國民黨發言人楊智伃也公布最新的ＣＦ影片表示，民進黨每次選舉就打「抗中保台」牌，只要是異己就可以抹紅，但從中國鵬、中國熊，到內地晴，民進黨雙標的嘴臉完全展現在國人眼前，但民進黨仍持續用「抗中保台」牌撕裂台灣社會。
台北市議員柳采葳批評，曹興誠綁架民進黨、賴清德，成為民進黨最大的側翼，賴清德儼然成為曹興誠的小弟。柳采葳也提到，黑熊的訓練課程包括消防、搜救、救護、避難等民防知識，但這次颱風肆虐南臺灣，中南部災民很需要黑熊部隊救災，黑熊部隊居然都躲起來了，明明受過訓練要救災，人怎麼都不見了？顯然黑熊部隊就是騙國家、騙國人。
柳采葳也舉出民進黨在這場惡罷中的奧步，台北市中山區最近出現惡質文宣，放上兩蔣照片以及國徽來混淆視聽，誤導民眾投同意罷免，是非常惡質的造謠，提醒大家千萬不要相信。
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