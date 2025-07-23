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助展現台灣AI科技島實力 立委籲跨部會突破預算刪減困境

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
外交及國防委員會立委林楚茵考察外交部國際傳播司。林楚茵國會辦公室／提供
外交及國防委員會立委林楚茵考察外交部國際傳播司。林楚茵國會辦公室／提供

立法院外交及國防委員會23日前往外交部國際傳播司考察，瞭解我國國際宣傳推動現況。立委林楚茵表示，外交部肩負國際宣傳重任，卻因本年度媒體政策與業務宣導費遭全數刪除，重創多項計畫，包括101跨年煙火國際轉播及國際文宣製作皆被迫中止，嚴重削弱台灣在國際發聲的機會。

林楚茵與外交部政次吳志中、國際傳播司長張秀禎等人針對外交媒體宣傳與預算問題交換意見。

國際傳播司指出，114年度媒體政策與業務宣導費遭全數刪除，其中國際傳播司之預算遭刪減達4,070萬元，已對多項重要計畫造成影響。例如外交部歷年均取得台北101跨年煙火秀之國際轉播授權，提供國際媒體下載運用，向全球播送台灣形象，惟今年因無經費恐影響媒體露出程度。

國際傳播司提到，原擬製作參與國際組織WHA、UN、UNFCCC、ICAO推案與2025大阪世博文宣，以及推動「Taiwan國家軟實力數位推廣計畫」，如今也面臨喊停，將大幅影響台灣在國際中的能見度。

國際傳播司說，儘管預算遭刪，他們仍持續推動文化外交工作。國際傳播司近期正積極協助半導體紀錄片《造山者》製作多語字幕，並開放非營利公播權，期望作為國際宣傳素材向海外推廣，展現台灣AI科技島的實力。未來也將持續尋求跨部會合作與民間資源，突破預算限制。

林楚茵表示，國際傳播是外交最前線，更是認知作戰的前哨站，外交部不能因預算遭砍而失聲。她呼籲外交部應靈活運用既有資源，強化與交通部觀光署、文化部等單位協調，也可積極爭取民間資源挹注，持續讓世界看見台灣。

跨年 考察

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