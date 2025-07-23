快訊

周台英遭註銷教練證 簡奇陞指「並非我的訴求」：別搞得像我要逼死教練

客運遭撞畫面曝…他坐第一排靠窗殞命 倖存者：傷重乘客多坐在左前方

一秒認出台灣人！他出國見「1優良習慣」藏不住 空姐點頭：能戴就戴

聽新聞
0:00 / 0:00

南非更名台駐處...美議員斥「不可接受」 林佳龍促斐協商

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍。記者林伯東／攝影
外交部長林佳龍。記者林伯東／攝影

南非外交部片面將我駐南非代表處的名稱降等更名並更改地址，從政府文件上將我駐處遷離南非首都普利托利亞，美國聯邦眾議院外交委員會非洲小組主席史密斯（Chris Smith）發聲關切，稱美國國會高度關注此事，任何片面作為都是不能接受的，呼籲南非回到與台灣在1997年簽署協議的現狀，拒絕屈從中共

外交部長林佳龍對於史密斯為台灣執言表達誠摯歡迎與感謝，再度敦促南非秉持契約精神，遵守1997年台斐雙邊關係法律架構，盡速與我方展開基於對等尊嚴為原則的對話協商，在台斐雙方獲得協商共識前，不應片面更改我國駐處名稱及地位，或對我國駐處採取任何強制手段。

南非外交部自去年10月和今年1月，兩度致函要求我駐南非代表處遷出其首都普利托利亞；3月，南非外交部官網將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），列在國際組織駐南非名單之中；5月，南非外交部官網又逕自將台灣駐處地址資訊改到約翰尼斯堡。

最新發展是，本月21日，南非外交部在未與我國協商下，以政府公報發布公告，將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。

史密斯在南非外交部逕自發布名為「台北駐南非聯絡代表處地位」的公告後，在美國聯邦眾議院外交委員會開會時表示，這是中共打壓台灣的廣泛行動之一，就在南非副總統結束訪問中國之後，南非外交部就發出這紙聲明。

史密斯正告南非政府，「美國國會正在高度關注此事，任何改變現狀的作為都會被視為非常負面的；美國極為關注的是『民主國家不應屈從於中華人民共和國的要求。』」

史密斯表示，南非在1997年和台灣簽署一項協議，同意台灣在普利托利亞設立代表處，並賦予台灣外交官一定等級與特權；任何片面破壞協議的企圖都是不能被接受的。

史密斯說，要肯定南非「國家團結政府」（GNU）中的民主聯盟（DA），捍衛民主台灣，反抗親共勢力；他呼籲南非勿屈從中共壓力，回歸協議所設定的現狀。

南非 美國 中共 非洲 法律 外交部 史密斯 林佳龍 外交官 台灣代表處

延伸閱讀

美國會23日舉行「與台同陣線：抗中國政治戰」聽證會

MLB／大谷、史密斯調皮幫P進大合照 山本由伸：謝啦！

MLB／道奇陷地獄7連敗 李政厚、金慧成都敲3安猛打

喬治亞州史密斯案：腦死孕婦成為胚胎容器，模糊法規如何剝奪生育自主權？

相關新聞

保台形象翻船？曝曹興誠與中共官員見面照 國民黨酸：舔共急先鋒

大罷免投票倒數，國民黨今舉行記者會猛攻反共護台志工聯盟發起人曹興誠，並出示曹興誠2013年與中共官員見面的照片反批，若以...

共同守護國家！嗆在野抹黑罷免 賴清德：證明台灣是民主社會

民進黨中常會今天播放三支支持罷免影片，身兼民進黨主席的賴清德總統表示，感謝那麼多公民團體、那麼多人民願意站出來，守護自由...

日為關稅對美「大讓步」 朱立倫狠酸：台灣的代價還在關門黑箱

美國總統川普表示，將對日本課徵15%關稅，日本將對美大幅投資，並開放其國內汽車、稻米及其他農產品貿易市場。國民黨主席朱立...

黃國昌爆國策顧問得標、評委成獨董 國防部回應：重新採購

民眾黨立委黃國昌爆料，國策顧問陳國欽憑藉其綠營金主的身分，成功得標價值上百億元的陸軍服裝供售站委商經營案，且標案審查委員...

2027青商亞太大會在台舉行　賴總統讚：讓世界看見台灣

總統賴清德今天表示，國際青年商會中華民國總會成功爭取到2027年的亞太大會在台灣舉行，他要代表國家給予熱烈歡迎。非常期待...

曾文生還原「吃便當照」拍攝背景 懷疑有政治力量介入放大

丹娜絲颱風造成嚴重停電災情，台電集結全台工程人員前往現場搶修復電，台電粉專貼出現場工作人員坐路邊吃便當畫面，記錄現場工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。