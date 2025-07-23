南非更名台駐處...美議員斥「不可接受」 林佳龍促斐協商

南非外交部片面將我駐南非代表處的名稱降等更名並更改地址，從政府文件上將我駐處遷離南非首都普利托利亞，美國聯邦眾議院外交委員會非洲小組主席史密斯（Chris Smith）發聲關切，稱美國國會高度關注此事，任何片面作為都是不能接受的，呼籲南非回到與台灣在1997年簽署協議的現狀，拒絕屈從中共。

外交部長林佳龍對於史密斯為台灣執言表達誠摯歡迎與感謝，再度敦促南非秉持契約精神，遵守1997年台斐雙邊關係法律架構，盡速與我方展開基於對等尊嚴為原則的對話協商，在台斐雙方獲得協商共識前，不應片面更改我國駐處名稱及地位，或對我國駐處採取任何強制手段。

南非外交部自去年10月和今年1月，兩度致函要求我駐南非代表處遷出其首都普利托利亞；3月，南非外交部官網將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），列在國際組織駐南非名單之中；5月，南非外交部官網又逕自將台灣駐處地址資訊改到約翰尼斯堡。

最新發展是，本月21日，南非外交部在未與我國協商下，以政府公報發布公告，將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。

史密斯在南非外交部逕自發布名為「台北駐南非聯絡代表處地位」的公告後，在美國聯邦眾議院外交委員會開會時表示，這是中共打壓台灣的廣泛行動之一，就在南非副總統結束訪問中國之後，南非外交部就發出這紙聲明。

史密斯正告南非政府，「美國國會正在高度關注此事，任何改變現狀的作為都會被視為非常負面的；美國極為關注的是『民主國家不應屈從於中華人民共和國的要求。』」

史密斯表示，南非在1997年和台灣簽署一項協議，同意台灣在普利托利亞設立代表處，並賦予台灣外交官一定等級與特權；任何片面破壞協議的企圖都是不能被接受的。

史密斯說，要肯定南非「國家團結政府」（GNU）中的民主聯盟（DA），捍衛民主台灣，反抗親共勢力；他呼籲南非勿屈從中共壓力，回歸協議所設定的現狀。

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