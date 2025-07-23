與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

台灣對等關稅稅率尚未揭曉，引發國內關注，行政院發言人李慧芝23日表示，行政院副院長鄭麗君所率領的談判團隊，目前正在美國華府，本周會有新一輪的實體磋商。

美國對等關稅新政將於8月1日上路，各國談判團隊把握時間爭取降低關稅，台美歷經5月1日、6月25日、7月8日舉行三輪實體磋商，此次已是第四度與美方面對面磋商。

李慧芝指出，談判團隊將持續在維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全等原則上，致力促進雙方貿易平衡、解決雙方過去貿易上分歧，優化經貿體系，進而創造未來更進一步的夥伴關係。

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