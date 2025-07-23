普發現金有變數？張善政籲：國家發展請放下藍綠

普發現金中央強調要依照憲法精神繼續下一步，桃園市長張善政今天出席基北北桃合作交流平台會議後受訪表示，現在只要是藍白聯手的法案，民進黨政府不管什麼一律都不接受，放下藍綠、一起攜手合作，國家才有前途。

張善政指出，這是立法院的案子，以前也不是這是沒有普發現金案例，前總統蔡英文也普發過，從去年這一屆立法委員當選後，只要是藍、白聯手通過的法案，民進黨政府不管什麼案子一律都不接受，這是非常不民主，也沒有氣度的做法。

他舉了本次活動地點的基隆港表示，他當年在行政院長簽的最後一份公文，就是把基隆港區從國防部交給基隆市政府，當時的林右昌市長還特別請他到基隆市長官邸吃頓飯，感謝他此做法，對基隆市政府未來發展非常有幫助。

張善政說，最近南部賑災，很多人都把我以前2016年的片子拿出來放「我不想講太多」，他只是想講，國家的發展要放下藍綠，要一起攜手合作，國家才有前途，現在還為區區發1萬元的案子，在那邊計較來計較去，這不是政治人物該有的風度。

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