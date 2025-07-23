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南非更名台駐處...美議員斥「不可接受」 林佳龍促斐協商

中央社／ 台北23日電
外交部長林佳龍。記者林伯東／攝影
外交部長林佳龍。記者林伯東／攝影

美國眾議院外委會非洲小組主席史密斯22日表示，南非外交部將台灣在南非的2辦事處更名、降等，引起美國國會高度關注，任何單方面違反雙邊協議的企圖與改變現狀的舉動，都是不可接受的。外交部長林佳龍感謝史密斯為台執言，並促斐方秉持契約精神，與台展開協商。

南非政府自去年10月起兩度致函要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，雙方磋商之際，南非外交部（DIRCO）官網不僅將台灣代表處名稱改為台北商務辦事處，歸類在「國際組織」之下，且將駐處地址改列約翰尼斯堡；21日又以政府公報發布公告，將兩駐處改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。

美國聯邦眾議院外交委員會22日召開法案審查會議，討論「美國與南非雙邊關係檢視法案」（U.S.-South Africa Bilateral Relations Review Act of 2025），史密斯（Chris Smith）於會中事實陳述部分，對台灣在南非駐處遭更名、降等，表達看法。

史密斯表示，南非外交部透過聲明針對經台斐雙方正式協議確立的代表處名稱「駐南非共和國台北聯絡代表處」做出回溯性的更動，引起美國國會高度關注，並強調任何單方面違反1997年雙邊協議的企圖與改變現狀的舉動，都是不可接受的。

史密斯也說，中共對台灣的打壓及其人權紀錄令人憂慮，也影響南非作為國際可信賴夥伴的形象。他肯定南非「國家團結政府」（GNU）中的民主聯盟（DA）捍衛民主台灣、反抗親中共勢力，呼籲南非勿屈從中共壓力，回歸法定現狀。

對此，外交部發言人蕭光偉下午告訴中央社，林佳龍對史密斯為台執言表示誠摯歡迎及感謝，並再度嚴正敦促南非政府秉持契約精神，遵守1997年台斐雙邊關係法律架構，儘速與台灣展開基於「對等、尊嚴」為原則的對話協商，在台斐雙方獲得協商共識前，不應片面更改台灣駐處名稱及地位，或對台灣駐處採取任何強制手段。

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