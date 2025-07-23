范斯高颱風擾選舉？侯友宜、蔣萬安：會做好準備

范斯高颱風估最快今生成，評估周四到周五離台灣最近。新北市長侯友宜今天出席基北北桃會議受訪表示，這次颱風預估在周四、周五會帶來大雨，禮拜六會不會影響，還要觀察中，持續密切觀察，一且以人民安全為主要考量。

侯友宜說，這個颱風如果進來，基、北、北、桃，對東北角一定會有影響，禮拜六會不會如現在所預判的遠離，都還在觀察當中，會密切注意整個颱風對我們。

禮拜六會不會達到停班、停課，侯友宜說，也要看這幾天颱風發展的路徑及強度，會做好準備，一切以防災、人民的安全為主，這才是市長該做的事情。

台北市長蔣萬安說，一定是以市民的安全為最優先的考量，第二會持續密切的和氣象團隊了解整個颱風的動向，並會依照過往的慣例，四市一起來討論來形成共識。

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