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共同守護國家！嗆在野抹黑罷免 賴清德：證明台灣是民主社會

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／民進黨提供

民進黨中常會今天播放三支支持罷免影片，身兼民進黨主席的賴清德總統表示，感謝那麼多公民團體、那麼多人民願意站出來，守護自由民主、守護台灣。他們的訴求，展現了憲法賦予的權利，也表達了熱愛國家，守護下一個世代的自由民主生活方式，最後一哩路，大家加油。

賴總統指出，廣大人民的行動，在國家需要的時候不畏艱難堅持到底，令人欽佩。也看到在野黨不僅僅沒有具體回應人民的訴求，還反其道而行，抹黑罷免運動，用不實的指控，攻擊公民團體，令人遺憾。

賴總統說，正因為有罷免、有反罷免，以及其他多元、有力的聲音，更加證明台灣是民主的社會，不是威權獨裁的國家。民進黨創立於戒嚴時代，民進黨的使命就是推翻專制獨裁，要催生民主、深化民主、鞏固民主，也正因為民進黨從戒嚴時期、和台灣人民一起奮鬥，深刻知道民眾在戒嚴時代的痛苦；而現在民進黨肩上最重要的責任，就是守護民主。

賴總統表示，在關鍵時刻，大家一定要堅定地站出來，團結守護國家，堅持反併吞、護主權的全民路線、台灣共識，堅定守護憲政體制，堅定捍衛民主自由的生活方式。要讓彼此珍惜且寶貴的自由民主、所熟悉的日常可以代代相傳，這就是民進黨當前義不容辭的使命。

罷免 民進黨 賴清德 台灣人

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