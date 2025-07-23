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博論遭疑抄襲...陳亭妃回應「已通過審查」 校方發聲：無需撤銷學位
民進黨立委陳亭妃被質疑博士論文有問題，她今天表示，長榮大學已在2024年7月3日及9月3日分別發出兩份正式公文，明確說明審查結論與後續程序。校方認定，論文僅須進行引用格式修正，無需撤銷學位，也不涉抄襲或學術不端，目前已完成相關程序。
陳亭妃指出，對於外界關注論文第25頁與網路資料雷同部分，先前也曾說明，該段內容屬歷史背景描述，引用自中央研究院「台灣歷史文化地圖核心應用系統」，與維基百科引用來源相同，因為「歷史，大家都一樣」。校方調查之後，僅要求補正引用格式。
陳亭妃說，她的博士論文在定題目的時候，桃園甫升格直轄市，對於6都根本沒有前例研究，「要怎麼抄？」而且她是用3種研究方法進行研究交叉分析，而且都是親自發送論文問卷，無論是六都市政府、市議會、立法院，不分黨派等多位行政官員、民代參與論文問卷。
陳亭妃表示，不排除在8月29日開庭時，親自向法官報告她的論文研究目的，以及期待的貢獻，不管未來判決結果如何，起碼證明對於自己論文負責的態度。
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