能維護國家利益？與美第四輪談判 賴清德盼：雙方互利互補

我方持續與美國進行關稅談判。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，政府持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的兩個原則進行談判，也期盼能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的四項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作的兩項目標。

賴總統表示，台灣現在是印太地區的民主燈塔，台灣的民主成就為世界所稱羨；台灣人民就是國家的主人，而公職人員，則是國家的公僕，是為了服務人民而存在。此時此刻，行政院副院長鄭麗君和談判團隊，正在美國華府進行第四輪的關稅實體談判，台灣的內外局勢挑戰從未停歇，但只要台灣人民團結一心、行動一致，台灣總是能夠關關難過，關關過。

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