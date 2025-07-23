快訊

恐升級為颱風「竹節草」！又一熱帶性低氣壓生成 最新路徑曝光

態度急轉？石破茂面臨逼宮窘境 火速否認請辭「不放任國政空轉」

若有下令就辭職！徐榛蔚因一事震怒 狠嗆童子賢「限24小時內道歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

日為關稅對美「大讓步」 朱立倫狠酸：台灣的代價還在關門黑箱

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

美國總統川普表示，將對日本課徵15%關稅，日本將對美大幅投資，並開放其國內汽車、稻米及其他農產品貿易市場。國民黨主席朱立倫說，這是非常巨大的讓步，台灣會付出什麼代價？關起門來黑箱作業、等著最後開獎的，台灣大概是極少數政府敢這樣做。

朱立倫今在中常會表示，這幾天大家最關心的關稅議題，美國跟日本初步達成協議，關稅要降到15％，但大家都看到日本要投資美國5500億美元，這是有史以來最大一張支票，同時要開放農產品、稻米、汽車市場，他相信這是非常巨大的讓步。

朱立倫說，台灣作為美國的第七大貿易國，去年對美貿易逆差是739億美元，超越韓、日，台灣會付出什麼樣的代價？大家現在關心的關稅稅率只是其中一小部分，台幣匯率已經升13％了，出口成本增加13％，「台積電已經去了，政府又帶198家企業，號稱最大的赴美貿易團，」不管阿拉斯加天然氣、石油，台灣要付出多少代價？

他也提到，國人更關心的食品開放，對國人健康有多大影響，這每一項都直接影響到每位國民與企業，還有個別單一的品項半導體、藥品、機械產業，台灣到底會被課多少關稅，這些都是非常嚴重的事情。全世界面對這個挑戰，關起門來黑箱作業、等著最後開獎的，台灣大概是極少數的政府敢這樣做。

朱立倫說，到時關稅揭曉，影響到所有個人及產業，以至台灣整體經濟有多大，何不早一點把大家可能碰到的困境壓力，一一跟在野黨和各產業來溝通？他要再次呼籲行政團隊用開誠布公的方式，「不必全部都說，但有一部分一定要早一點，讓產業和國人知道碰到的困難是什麼，」台灣準備讓什麼、可能犧牲的條件是什麼。

日本 美國 關稅 川普 朱立倫 半導體 台積電 國民黨

延伸閱讀

童子賢挺罷傅…朱立倫「可對個別委員有意見」 林右昌：全藍委隨傅作亂

柯建銘等了60年要打倒國民黨 朱立倫嗆：60年獨裁心深植心中

有颱風生成影響周末罷免投票？ 朱立倫坦言：每天最關心天氣

AIT指關稅談判還在進行中 朱立倫：希望過程不要變黑箱

相關新聞

中選會訪氣象署掌握颱風動態 大罷免停止投票仍隨地方停班決定

第11屆立法委員罷免案及新竹市第11屆市長罷免案26日將投票，颱風「范斯高」今上午成形，預計明後兩天最接近北台灣。中選會主委李進勇今拜會中央氣象署，了解最新颱風動態。李說，如經各地方政府宣布停止上班情形時，也將即時宣布該停止上班地區停止辦理投票。

范斯高颱風擾選舉？侯友宜、蔣萬安：會做好準備

范斯高颱風估最快今生成，評估周四到周五離台灣最近。新北市長侯友宜今天出席基北北桃會議受訪表示，這次颱風預估在周四、周五會...

經發會顧問頻獻策 卓揆指示加速推動台灣亞洲那斯達克

行政院經濟發展委員會第二次顧問會議昨起展開，由創新經濟組打頭陣，會中工商界領袖對「打造亞洲那斯達克（NASDAQ）給予諸...

共同守護國家！嗆在野抹黑罷免 賴清德：證明台灣是民主社會

民進黨中常會今天播放三支支持罷免影片，身兼民進黨主席的賴清德總統表示，感謝那麼多公民團體、那麼多人民願意站出來，守護自由...

中選會到氣象署了解颱風動態 呂國臣坦言：首次為選舉前來拜會

大罷免投票本周六登場，選舉前夕不斷有颱風生成，盡管尚未發布海警，但中選會主委李進勇今仍拜會交通部中央氣象署長呂國臣，為首...

能維護國家利益？與美第四輪談判 賴清德盼：雙方互利互補

我方持續與美國進行關稅談判。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，政府持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。