若有下令就辭職！徐榛蔚因一事震怒 狠嗆童子賢「限一天內道歉」

和碩董事長童子賢挺罷免傅崐萁，爆料去年403花蓮地震發生後，他與公司捐出超過7000萬元，卻被告知一定要交縣府統一分配，質疑縣府攬功，縣長徐榛蔚出面駁斥，要求童子賢提出人事實地物證據，若她有下令，馬上辭職，若沒有，請童子賢24小時內道歉以正視聽。

花蓮罷團今天公開童子賢昨天「葉霸」喝咖啡的影音畫面，童表示去年他與公司要賑災，縣府卻恐嚇學校不得接受台北來的幫助，否則對你不客氣，一定要轉交縣府統一分配，投下震撼彈。

縣長徐榛蔚今天由縣府代理祕書長饒忠、行政研考處長陳建村陪同出面駁斥，她說，這件事「從來沒有、也不可能」，童是民進黨智庫副董事長，若此言屬實，請提出人事時地物，「若我有下令，我馬上辭職，否則請童董事長24小時內道歉以正視聽。」

徐榛蔚說，這是公平民主社會，不容任何謠言，一般人對於她或者丈夫傅崐萁有任何酸言酸語、潑糞栽贓，她都可以用很寬容的心去包容，但是童子賢有一定社經地位，她對童的不實指控要提出嚴正抗議及駁斥，更不排除提告。

徐說，花蓮這幾次災情，慈濟、台積電、扶輪社、獅子會等很多民間團體直接給災民最快速的協助，縣府由衷感謝，如此一來可以減少行政冗長程序，給災民最即時的協助，縣府很感謝所有民間團隊。

她也說，縣府賑災帳戶是公開的帳戶，官網都有公布明細，外界都可以查，對於童子賢在影片中所述的7000萬元捐款計畫，「徐榛蔚聞所未聞，也不知道」，她要再次鄭重駁斥，並再度要求童子賢24小時內公開道歉，以正視聽，她感嘆「有政治形態、意識形態謠言滿天飛，非國家之福。 花蓮縣長徐榛蔚今天出面槓上童子賢，要求童對指控縣府提出事證，若屬實且是她下令，她立刻辭職，若不是，則請童24小時內道歉。記者王燕華／攝影

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