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中選會訪氣象署掌握颱風動態 大罷免停止投票仍隨地方停班決定

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會主委李進勇今拜會中央氣象署，了解最新颱風動態。圖／中選會提供
中選會主委李進勇今拜會中央氣象署，了解最新颱風動態。圖／中選會提供

第11屆立法委員罷免案及新竹市第11屆市長罷免案26日將投票颱風「范斯高」今上午成形，預計明後兩天最接近北台灣。中選會主委李進勇今拜會中央氣象署，了解最新颱風動態。李說，如經各地方政府宣布停止上班情形時，也將即時宣布該停止上班地區停止辦理投票。

李進勇表示，在此次籌備罷免案相關選務工作時，中選會循例將與各地方選舉委員會保持密切聯繫，以確保選務安全與投票人權益，將會與中央氣象署密切注意氣象變化，落實防災準備措施，尤其會特別留意投開票所場地與選舉應用物品的保管及維護。

中選會說明，若在投票日前或投開票當日發生或可預見將發生天災或其他不可抗力狀況，使個別投開票所無法投票或開票作業時，會依公職人員選舉罷免法第66條規定辦理。

中選會表示，將持續密切關注最新氣象動態資訊，如經各地方政府首長依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」宣布停止上班情形時，也將即時宣布該區停止辦理投票。如各地方政府針對局部地區有特殊處理情事者，中選會也將與各地選舉委員會依法處置，以確保確保選務安全與投票人權益。

中選會指出，為掌握及處理7月26日投票當天各項選務突發狀況，中選會成立「中央選務指揮及應變中心」，會與各地選委會進行縱向指揮督導並與有關機關單位橫向協調聯繫，以處理相關應處事宜。

颱風「范斯高」今上午成形，預計明後兩天最接近北台灣。中選會主委李進勇今拜會中央氣象署，如經各地方政府宣布停止上班情形時，也將即時宣布該區停止辦理投票。圖／中選會提供
颱風「范斯高」今上午成形，預計明後兩天最接近北台灣。中選會主委李進勇今拜會中央氣象署，如經各地方政府宣布停止上班情形時，也將即時宣布該區停止辦理投票。圖／中選會提供

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