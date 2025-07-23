臨危受命任核三公投辯論反方代表 曾文生：我還沒想這一題

行政院指派兩位「核三重啟公投」辯論反方代表，其中一位就是台電公司董事長曾文生，由於經濟部一開始立場認為不應推派反方代表，使得曾文生的出線引發議論，對於如何擔任反方代表，曾文生坦言「我還沒想這一題」，表示先把救災處理完再說。

核三重啟公司將於8月23日投票，中選會將在8月7日、9日、11日、13日、15日共舉辦5場電視發表會或辯論會，正方代表有童子賢、葉宗洸、黃國昌、翁曉玲、黃士修；反方代表一度難產，行政院遲至18日晚上9點才決定推派林子倫、曾文生擔任反方代表。

曾文生23日接受網路節目齊有此理專訪時，針對被行政院指派擔任核三重啟公投辯論反方代表一事，坦言「我還沒想這一題」，等他把颱風停電災情處理完再說。

經濟部對於核三重啟公投辯論是否派出反方代表，一度與行政院有不同看法，曾文生說，對於整個決策過程他並不清楚，經濟部考量的是核三是否能重啟、怎麼做會比較好，經濟部在公文上已充分表達意見及立場。

曾文生表示，核電廠延役的執行面很複雜，而且為何延役只針對核三一個廠，核能是否能解決全國的能源問題，他認為大家不會只討論核三要不要延役的問題，一定會討論整體能源政策。

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