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童子賢控助學校重建遭擋 花蓮縣府將提告

中央社／ 花蓮縣23日電

和碩董事長童子賢支持罷免國民黨立委傅崐萁，昨天與罷團聚會提到，曾直接幫震災受損學校，校方被恐嚇「不能收，要捐給縣府統一分配」。花蓮縣府今天表示與事實不符，下午將提告。

童子賢是花蓮瑞穗鄉人，昨天下午由公民團體「曙光花蓮」安排，與同樣出身瑞穗鄉的「葉霸」葉春蓮、「鷹爸」徐柏岳等人私下聚會，會後罷團提供媒體部分對話內容，今天公布完整影片。

影片中，童子賢提到去年地震，公司和他個人共捐了新台幣7000多萬元，原本以為這些錢都會被好好利用，當時有做公益的前輩告知「不要捐給花蓮縣政府」，建議直接幫忙教育界或災民，不要透過縣府。

這名公益前輩向童子賢提到，花蓮縣府不但沒有把捐款正常分配，還跟災民說，「這些錢是縣長特別提供」。童子賢說：「我一開始也不相信，多方打聽才發現，真的是這樣。」

童子賢表示，後來他們就帶著團隊直接到受災國小協助，「縣府就打電話恐嚇他們，不准接受台北來的人直接幫助，否則對學校不客氣，一定要直接捐到縣府」。

他說，縣府就是想「繞一手」，為了不想讓受災機構被恐嚇，他們也比照其他企業模式，直接派施工隊幫學校、受損建物施工，這樣也不用捐款了。

童子賢強調，透過這些事情才了解這麼離譜，不是憑空想批評，若傅崐萁跟縣長妻子徐榛蔚2人熱心把花蓮做好，那會繼續支持，可是事與願違。

同時，童子賢認為，民主可貴就是公民參與，任何有志於服務地方的人才都該有公平的機會，傅崐萁跟徐榛蔚從縣長當到立委，現在乾脆夫妻一人當縣長、一人當立委，壟斷20幾年，看了很痛心，年輕人發展的機會都被斷了。

針對童子賢的說法，花蓮縣政府今天發布新聞稿駁斥，為「不實指控、與事實不符」；對於童子賢發表未經求證、不負責任言論，今天下午將至花蓮地檢署提告。

花蓮縣府提到，童子賢所稱捐7000萬元，縣府並沒有接獲相關資訊，民間捐款可直接經學校「捐資興學」管道，無須經過縣府；花蓮縣府為協助民間單位捐款行政程序、簡化流程，以利各界投入重建，徐榛蔚也多次公開表達感謝。

花蓮縣政府行政暨研考處長陳建村接受媒體聯訪表示，面對即將進行罷免投票，童子賢這樣的發言，是否具有特定的政治立場與意圖，且言論未經查證，可信度與政治動機令人質疑。

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