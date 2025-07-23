立委呼籲大法官候選人 正視兒少性暴力受害人
立委范雲23日出席未成年性侵追訴期釋憲案記者會，她表示，近年協助多起未成年性侵案件，發現多為童年遭親友或師長性侵害，卻因刑法追訴期已過，無法尋求正義。她呼籲大法官候選人，應正視兒少性暴力的受害人。
范雲提到，她協助多起未成年性侵案件，發現多為童年遭親友或師長性侵害，卻因刑法追訴期已過，無法尋求正義。加害人甚至利用法律的無能與限制，宣稱自己是「清白」的，范雲直言，加害人沒被起訴不是清白，而是法律漏洞讓加害人能夠逍遙法外。
范雲舉例，她協助過的個案之中，2023年有一位音樂老師，兒時被自己的音樂老師性猥褻，直到事發40年後，個案已從教師身分退休，看到自己的學生有相同遭遇，才有辦法站出來發聲。
范雲也說，2025年另一位個案吳小姐，從5歲起長期遭到堂哥性侵，堂哥卻成為警察繼續接觸民眾，而吳小姐到47歲才有勇氣提告；今年5月，范雲也和吳小姐、蔡尚謙律師一起召開記者會倡議修法與釋憲。
范雲表示，她在2022年底就已提出刑法第80條修正草案「未成年性侵追訴期自被害人成年起算」，也就是延長其追訴期，讓兒少性侵被害人不再徬徨，司法正義不再缺席。
范雲呼籲大法官候選人，正視兒少性暴力的受害人，也呼籲立院藍白多數不要再癱瘓關係每個弱勢民眾釋憲權益的憲法法庭，應積極行使同意權，還所有兒少性侵受害人應有的公道。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言