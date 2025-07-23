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80歲以上免評申請家事移工 重症可跨業別承接

中央社／ 台北23日電

80歲以上免巴氏量表可申請移工新制將上路，為避免重症家庭遭受衝擊以及擴大家事移工來源，勞動部將同意重症家庭可以跨業別承接移工，打破規定同業別移工轉換原則。

立法院去年三讀通過就業服務法第46條，包含80歲以上長者聘外籍家庭看護工，得免醫療機構評估，法令後續也經總統令公布；勞動部考量政策上路恐對重症家庭造成衝擊，正研擬配套中，預計7月底正式上路。

根據勞動部預估，80歲以上長者聘外籍家庭看護工得免醫療機構評估，會增加約10萬名的家庭來申請外籍看護，因此未來重症家庭申請外籍看護，若申請國內承接外籍移工，將會是第一順位。

此外，為了擴大家庭看護工來源，勞動部也將開放讓重症家庭可以跨業別承接移工。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國告訴中央社記者，勞動部希望透過行政程序降低衝擊，重症案件將分流優先處理，若重症家庭申請國內承接外籍移工，將會是第一順位，也可以跨業別承接移工。

不過，蘇裕國表示，製造業移工、農業外展移工或者是營建業移工等不限業別的移工，若有意願要轉換從事家庭看護工，仍須先完成20小時補充訓練，不論實體或是數位線上課程，只要完成且雙方合意就可以轉換。

另外，根據勞動部預告法規，未來一般案件輕症申請者可不用透過照管中心，可直接上台灣就業通網站刊登7天求才廣告，即可進入下一階段；相關計畫預計7月底、8月正式上路。

移工 勞動部 外籍看護 巴氏量表

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