傳台擬捐助以色列屯墾區 趙少康：外交飢不擇食？

以色列與巴勒斯坦戰火延燒，近期傳台灣承諾在約旦河西岸的以色列屯墾區投入大筆捐款，支持建設醫療中心，引發關注。中廣前董事長趙少康說，這時候政府拉近以色列關係，其他國家怎麼看，是否有點飢不擇食？

國民黨立委王鴻薇也質疑，這件事最離譜的是，這件事以色列媒體都已經報導，不過傳回國內，我們的外交部卻說這只是在評估當中。王問，「這到底是怎麼一回事，這麼大的事情為何如此兒戲，以色列媒體報導了，傳回國內卻評估當中，我們的外交在搞什麼？這不是在兒戲？」

趙少康今天陪王鴻薇中山區車隊掃街，對於傳出台灣擬捐助以色列屯墾區，趙少康說，昨天已經有28國家包括日本、西歐等出來譴責以色列，特別是加薩走廊、人道援助走廊居然還打死一千多人，災民嗷嗷待哺，希望能爭取援助物資，很多都餓死，還有很多小孩。

趙說，我們跟以色列關係好，是長久以來維持好關係，也是應該維持，不過在這個時候拉近以色列關係，其他國家怎麼看你，是否有點飢不擇食？外交再困難，這個時候還是要有些原則，不能連原則都沒有，這是不可以的，現在外交部說還在了解，趙認為，在這時候要更謹慎。

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