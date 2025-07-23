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立院初審修正農保法 刪除第6年補助比率60%上限

中央社／ 台北23日電

立法院經濟委員會今天初審修正通過農業保險法第10條修正草案，放寬保險保費補助門檻，刪除第6年起補助比率60%上限，並修正為，補助比率由主管機關考量農民參與需求及農業發展之需要定期檢討、調整。

立法院經濟委員會今天審查農業保險法部分條文修正草案。

農業保險法於2021年實施，現行的農業保險法第10條規定，「主管機關得對要保人投保農業保險之保險費予以補助：其補助比率，得依保險標的及險種而定，於本法施行後5年內，以75%為上限；施行後第6年起，以60%為上限，但屬強制保險者，不在此限。」

不過，立委提案指出，農業經營易受天然災害影響，需透過農業保險，協助農民分散風險，保障農民所得，政府應給予保險費一定比率補助，有鑒於現行依實施年限決定補助比率上限的規定，過於僵化，應依農民需要或實際農業發展狀況來調整。

農業部陳駿季表示，農業保險保費補助都以75%補助為上限，立委提案若刪掉第6年後的補助上限，在沒有規範時，補助比率可能是0也可能是100%，可能會造成政策執行上的不確定性，但同意時空背景不同之下可定期檢討和調整補助比率。

經朝野立委與農業部討論後決議，刪除「於本法施行後5年內」，及「施行後第6年起，不得低於60%」，並增訂「前項補助比率，主管機關應考量農民參與需求及農業發展之需要定期檢討、調整」。

保險 農民 主管 農業部 經濟部 陳駿季

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