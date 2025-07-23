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守護兒少權利 綠委籲廢除未成年性侵案追訴期

中央社／ 台北23日電

民進黨立委范雲、林月琴、郭昱晴等人，今天與民團召開記者會，呼籲大法官重視性暴力犯罪追訴期限制，導致兒少性侵倖存者失去司法救濟權利的問題。林月琴強調，應延長對未成年性侵案的追訴期，「甚至不應設追訴期」。

立法院25日將行使大法官同意權，范雲、林月琴、郭昱晴與暖暖Sunshine協會、公民監督國會聯盟、光寰協會等民團上午在立法院召開記者會，呼籲大法官重視性暴力犯罪追訴期限制產生的問題。

范雲表示，近年協助多起未成年性侵案件，發現多名被害人童年遭親友或師長性侵害，卻因刑法追訴期已過，無法尋求正義，加害人甚至利用法律的無能與限制，宣稱清白。加害人沒被起訴不代表清白，這是法律漏洞讓加害人逍遙法外。

范雲指出，她在2022年就提出刑法第80條修正草案「未成年性侵追訴期自被害人成年起算」，也就是延長追訴期，讓兒少性侵被害人不再徬徨，司法正義不再缺席。她呼籲大法官被提名人正視兒少性暴力的受害人權利，也呼籲在野黨應積極行使同意權，還兒少性侵受害人應有的公道。

林月琴表示，憲法法庭正在審理非常關鍵的案子，即「是否延長2006年前性侵案的追訴期」，這關係到上千名性侵的倖存者是否有機會看到正義實現，她呼籲延長對未成年性侵案的追訴期，甚至不應設追訴期。美國已有44州和聯邦政府，針對這類案件不設追訴期。

民團指出，根據法務部統計，近20年來，有1097位被害人因時效問題無法提告，使許多加害人至今仍逍遙法外。經過民團努力聲援聯繫共60多位曾因時效問題無法提告的倖存者，其中30位已正式提起司法程序。

民團表示，這30位倖存者中，9成在受害時未滿18歲，然現行法律卻未考量「性暴力創傷延遲揭露」的特性，導致倖存者成年後仍受限於嚴苛的時效規範。

民團指出，包括德國、美國、日本、奧地利、丹麥、義大利等國，皆已延長或廢除性侵害案件的追訴期。台灣應正視此問題，確保法律對性侵倖存者的保護符合普世人權標準，真正守護兒少權利。

民團表示，除了評估刑法，也呼籲行政院應提出具體方案，包括合理延長或根本廢除性侵害追訴期的刑法第80條、民法第197條求償追訴期間、國家賠償法第8條及犯罪被害人權益保障法第63條的請求期間。

范雲 被害人 未成年 大法官 郭昱晴 憲法法庭

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