快訊

726罷免倒數決戰 他若守住...其他23藍委應都能過關

上班2小時突請假！台中監理所辦事員國道噴飛車外 遭8車輾斃

惡狼尾隨17歲少女性侵…勒頸砸磚想殺人滅口 她痛訴：一輩子的傷害

路透稱被罷藍委都受中共支持 國民黨嗆：別幫民進黨洗地

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國政基金會副執行長凌濤說，特定的國際媒體已多次引用民進黨高層不具名的消息出來洗地好幾次，呼籲民進黨特定人士不要再放話給外媒出口轉內銷。圖／國民黨提供
國政基金會副執行長凌濤說，特定的國際媒體已多次引用民進黨高層不具名的消息出來洗地好幾次，呼籲民進黨特定人士不要再放話給外媒出口轉內銷。圖／國民黨提供

大罷免投票倒數，路透發布專題報導，下標直指當前面對罷免危機的國民黨立委，都受到中國共產黨的支持。國政基金會副執行長凌濤說，特定的國際媒體已多次引用民進黨高層不具名的消息出來洗地好幾次，呼籲民進黨特定人士不要再放話給外媒出口轉內銷。

凌濤今在國民黨記者會後受訪表示，在台灣民主關鍵的時刻，要拜託所有國際媒體應該秉持中立資訊透明、具名，所有資訊應該要更公開給全台灣民眾來評估，不要再放話給特定的外媒出口轉內銷，這對台灣的民主是絕對的傷害，應該交給台灣民眾來決定這一次726不同意罷免的結果。

此外，國民黨針對這次大罷免，日前以英文投書日本媒體「日經亞洲」（Nikkei Asia），質疑罷免淪為民進黨政治報復的工具。民進黨反控，國民黨造謠告洋狀已經不是第一次，國民黨不思收斂，甚至在罷免投票前夕變本加厲，將公民發起的罷免行動，造謠成是政黨對立。

國民黨發言人楊智伃表示，各國都很震驚，從來沒有世界上的民主國家有這種由執政黨發起對在野黨的無差別大惡罷，國民黨非常據實地跟世界與國人報告，這一次大惡罷對台灣和所有國人造成的傷害、撕裂、對立到底有多麼深刻。

凌濤反批，民進黨才不要把台灣民主跟世界的民主越拉越遠，真正讓區域不安、讓鄰近國家感到不解的，是賴清德總統說要打掉雜質，是民進黨團跟隨南韓前總統尹錫悅宣布想戒嚴，是民進黨團總召柯建銘說要恢復刑法100條。這才是讓周遭民主國家感到非常焦慮的。

凌濤說，投書內容哪個字不是民進黨現在對台灣造成的傷害，如果還要文過飾非、粉飾太平，這絕對不是台灣的民主應該要呈現給世界的樣貌。

大罷免 民進黨 國民黨

延伸閱讀

批大罷免成大造謠練兵場 凌濤嗆鄭文婷六法全書還老師

府公開賴總統勘災對話全文 凌濤：沒斷章取義反而自證冷血

回絕台南災民要求？ 凌濤：總統府新聞稿自證賴清德失言

普發現金被轟癱瘓台灣 凌濤：黑熊可設「回捐台電專戶」

相關新聞

【重磅快評】柯建銘打倒國民黨文革式表述 洩露大罷免群眾鬥爭路線

柯建銘在臉書發文說，等了60年，終於等到要打倒國民黨，將其掃進歷史焚化爐的時刻。為什麼是60年？仔細一看，原來他說，1963年當他還在讀小學六年級時，就立志要打倒國民黨。真是難為老柯了，等了60年，還是一腔忿恨，這一輩子究竟值不值得？

韓媒稱尹錫悅戒嚴前曾尋求台灣支持？ 總統府：惡意造謠

南韓「韓民族日報」報導，前總統尹錫悅緊急戒嚴前夕，前情報司令官文相浩同年11月赴台灣出差，有軍方內部人士透露，文相浩行程...

大法官人事「戰前」闖關 藍營擬封殺不怕為罷免添柴火

立法院朝野協商決定在7月25日行使大法官被提名人同意權表決，由於隔天26日就是傅崐萁等24名國民黨立委罷免案投票日，大法官表決結果是否會影響選民對罷免投票意向引發相關討論。國民黨人表示，黨內目前傾向放行1人或全部封殺，維持憲法法庭無法審理釋憲案現況，避免總統賴清德、民進黨持續將大法官「武器化」，在許多國人已不信任賴總統、不信任司法的情況下，相信可以得到諒解，不致為大罷免添柴火。

傳台擬捐助以色列屯墾區 趙少康：外交飢不擇食？

以色列與巴勒斯坦戰火延燒，近期傳台灣承諾在約旦河西岸的以色列屯墾區投入大筆捐款，支持建設醫療中心，引發關注。中廣前董事長趙少康說，這時候政府拉近以色列關係，其他國家怎麼看，是否有點飢不擇食？

大罷免與文革有何相似處？看賴柯的政治思維就知

柯建銘在臉書發文說，等了60年，終於等到要打倒國民黨，將其掃進歷史焚化爐的時刻。為什麼是60年？仔細一看，原來他說，1963年當他還在讀小學六年級時，就立志要打倒國民黨。真是難為老柯了，等了60年，還是一腔忿恨，這一輩子究竟值不值得？

玉山瓦拉米山屋升級太陽光電板 極端惡劣天氣也能供電10天

為實現2050淨零排放目標，內政部先前規畫在國家公園建物上設置太陽能板。國家公園署玉山國家公園管理處與大東電業升級瓦拉米...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。