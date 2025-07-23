舉謝國樑罷免票數例子..趙少康陪王鴻薇車掃曝決戰關鍵
大罷免726投票倒數3天，中廣前董事長趙少康今天再陪台北市立委王鴻薇車掃。媒體問王，如何迎戰民進黨罷免國家隊，王說，「他們有罷免國家隊，我們有不同意罷免的全民隊，大家要出來投下不同意罷免票。」
趙少康說，基本上罷免是仇恨動員，有時候仇恨力量比愛大，要罷免人的心中充滿著恨，出來的意願會比較高，反對罷免的人，因為心裡面長得比較正常，比較沒有那麼仇恨，覺得支持的人贏了很好，但再去投票一次，意願未必會這麼高，所以罷免投票倒數比的還是投票率。
趙少康也舉謝國樑罷免案為例，表示這就是最清楚的例子，當時投給民進黨蔡適應的票數有7萬1千票，但罷免謝國樑的票數有6萬9千9百票，幾乎投蔡適應的，都來出來投票罷免謝國樑。
至於謝國樑當時支持當市長的票數有9萬7千多票，反對罷免則開出8萬7千多票，也將近9成，所以就是比投票率，也呼籲2024支持王鴻薇的民眾，要再出來投票一次，「為了你當時自己的選擇，要出來投不同意罷免王鴻薇一票。」
對於近期社群許多人跑出來挺罷免，王鴻薇說，這陣子的網路抹黑造謠都沒有斷過，有人說她是詐騙業，感謝民進黨讓她的業績翻倍再翻倍，這才是民進黨的聲音，台灣還有這麼多民眾還在飽受詐騙之苦，搞到一家五口輕生，有解決嗎？但民進黨政府現在還在搞大罷免。
趙也批評民進黨政府，放出多少謠言，賴清德總統自己放出多少謠言，給31位國民黨立委造謠說都是聽習近平指示，說他們都是親中賣台，民進黨政府就是最大詐騙集團，有這麼多詐騙就是看政府上梁不正下梁歪，民進黨政府誠實是最好政策，不要用詐騙這一招。
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言