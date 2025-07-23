舉謝國樑罷免票數例子..趙少康陪王鴻薇車掃曝決戰關鍵

大罷免726投票倒數3天，中廣前董事長趙少康今天再陪台北市立委王鴻薇車掃。媒體問王，如何迎戰民進黨罷免國家隊，王說，「他們有罷免國家隊，我們有不同意罷免的全民隊，大家要出來投下不同意罷免票。」

趙少康說，基本上罷免是仇恨動員，有時候仇恨力量比愛大，要罷免人的心中充滿著恨，出來的意願會比較高，反對罷免的人，因為心裡面長得比較正常，比較沒有那麼仇恨，覺得支持的人贏了很好，但再去投票一次，意願未必會這麼高，所以罷免投票倒數比的還是投票率。

趙少康也舉謝國樑罷免案為例，表示這就是最清楚的例子，當時投給民進黨蔡適應的票數有7萬1千票，但罷免謝國樑的票數有6萬9千9百票，幾乎投蔡適應的，都來出來投票罷免謝國樑。

至於謝國樑當時支持當市長的票數有9萬7千多票，反對罷免則開出8萬7千多票，也將近9成，所以就是比投票率，也呼籲2024支持王鴻薇的民眾，要再出來投票一次，「為了你當時自己的選擇，要出來投不同意罷免王鴻薇一票。」

對於近期社群許多人跑出來挺罷免，王鴻薇說，這陣子的網路抹黑造謠都沒有斷過，有人說她是詐騙業，感謝民進黨讓她的業績翻倍再翻倍，這才是民進黨的聲音，台灣還有這麼多民眾還在飽受詐騙之苦，搞到一家五口輕生，有解決嗎？但民進黨政府現在還在搞大罷免。

趙也批評民進黨政府，放出多少謠言，賴清德總統自己放出多少謠言，給31位國民黨立委造謠說都是聽習近平指示，說他們都是親中賣台，民進黨政府就是最大詐騙集團，有這麼多詐騙就是看政府上梁不正下梁歪，民進黨政府誠實是最好政策，不要用詐騙這一招。

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