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國民黨團籲726投不同意罷免 保障全民權益不被沒收

中央社／ 台北23日電

726罷免投票倒數計時，國民黨團副書記長王育敏今天表示，為了守住台灣的未來，保障全民的權益，呼籲大家在726出門投下不同意罷免票，讓在野黨繼續在國會發揮強大的監督能量，否則普發現金、還假於民都可能被沒收。

24位國民黨立委罷免案，以及新竹市長高虹安罷免案，即將在26日舉行投開票，國民黨立法院黨團副書記長王育敏今天上午在立法院國民黨團記者室，召開「許自己一個未來，726出門投下不同意」記者會。

王育敏表示，726非常關鍵，呼籲大家一定要出門投票，日前發生國民黨立委葉元之的支持者，為了挺葉元之，而撕毀罷免投票通知單，這是大大的錯誤，請大家一定要收好投票通知單，並在726當天，攜帶投票通知單、身分證及印章，到投開票所投下不同意罷免票。

王育敏指出，出門投下不同意罷免票，才可以守住全民的權益。國民黨立委日前爭取普發現金新台幣1萬元，立法院昨天已把三讀通過的特別條例送至行政院，但目前行政院長卓榮泰不願意普發現金。

王育敏表示，依法行政院可以在10天內提出覆議，如果有國民黨立委被罷免，讓民進黨能夠在立法院單獨過半，這樣行政院提出的覆議就會成功，等於普發現金被沒收，這關乎所有民眾的權益，請大家一定要出門投下不同意罷免票。

王育敏指出，國民黨立委日前也在立法院通過修法，幫勞工爭取5天國假，也替警消人員爭取年金，也呼應社會期待，修法將虐童致死提高至死刑，這些民進黨立委卻通通反對。所以有賴全民在726站出來投下不同意罷免票，才可以守住在野黨在立法院幫大家爭取的權益。

王育敏表示，如果讓民進黨在立法院單獨過半，民進黨就可以為所欲為，只要是人民想要，但民進黨不想要的，通通都可以不給。為了守住台灣的未來，保障全民的權益，呼籲大家在726出門投下不同意罷免票，讓在野黨繼續在國會發揮強大的監督能量，監督民進黨政府。

罷免 投票 國民黨 王育敏

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